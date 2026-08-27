Detienen a hombre acusado de presunto abuso contra su sobrina en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a un hombre de 52 años, señalado como presunto responsable de abuso sexual en agravio de una menor de 8 años, quien es su propia sobrina. El detenido fue identificado como José Rodolfo “N”, contra quien un juez giró una orden de aprehensión relacionada con hechos ocurridos en el fraccionamiento Centenario de Piedras Negras.

De acuerdo con la información proporcionada por la coordinación de Ministerios Públicos, la investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la madre de la menor, lo que permitió la integración de una carpeta de investigación y la recopilación de datos de prueba. Con estos elementos, el Ministerio Público solicitó al juez correspondiente una orden de aprehensión contra el señalado, misma que fue cumplimentada por agentes de la AIC una vez que lograron localizarlo. Tras su detención, José Rodolfo “N” quedó a disposición de la autoridad judicial y fue presentado en audiencia inicial, en la que se determinará su situación jurídica.

La representación social informó que cuenta con datos de prueba que serán expuestos durante la audiencia, con el objetivo de solicitar que el detenido sea vinculado a proceso. En caso de que se determine su vinculación, el procedimiento penal continuará conforme a derecho y será la autoridad judicial la encargada de resolver las medidas cautelares y demás determinaciones que correspondan.