Detienen a hombre por abuso sexual contra menor en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de 33 años fue detenido en Piedras Negras por su presunta responsabilidad en un caso de abuso sexual cometido en perjuicio de una adolescente menor de 15 años. El hecho es investigado por las autoridades judiciales, luego de que se ejecutara un mandamiento emitido por un juez penal.

De acuerdo con la información disponible, los hechos que originaron la investigación ocurrieron en la colonia Acoros Progresivo, donde se habría registrado la agresión contra la menor. Tras la denuncia correspondiente y la integración de la carpeta de investigación, se obtuvieron los elementos necesarios para solicitar una orden judicial en contra del presunto responsable.

El detenido fue identificado como Rolando “N”, de 33 años de edad, quien fue asegurado por agentes de la Policía de Investigación Criminal. Una vez cumplimentada la orden, el sujeto fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso legal en su contra.

Posteriormente, se llevó a cabo la audiencia inicial ante un juez penal, en la que se le hizo del conocimiento el motivo de su detención y los señalamientos en su contra. Durante esta diligencia, el abogado defensor del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, con el objetivo de contar con más tiempo para que se resuelva la situación jurídica de su representado.

Con esta solicitud, el juez concedió el plazo correspondiente, por lo que el imputado permanecerá sujeto al proceso mientras se define si será vinculado a proceso por el delito que se le imputa. Será en una audiencia posterior cuando se determine su situación legal conforme a lo establecido en la ley.

El caso se suma a otros hechos de carácter similar que han sido investigados en la ciudad, lo que ha derivado en la intervención de las corporaciones de investigación y de las instancias judiciales. Las indagatorias continúan en curso dentro de los tiempos legales establecidos, a fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias específicas del caso, con el fin de proteger la identidad de la víctima y no entorpecer el desarrollo del proceso judicial. La carpeta de investigación permanece abierta, y se espera que en los próximos días se lleve a cabo la continuación de la audiencia para definir el rumbo legal del imputado.

(Con información de medios locales)