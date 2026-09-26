Detienen a madre durante cateo; Pronnif resguarda a sus dos hijos, en Piedras Negras

Durante las valoraciones realizadas por personal médico y psicológico, se detectaron indicios de descuido y posibles afectaciones al bienestar de los menores. También se estableció que ambos no estaban ejerciendo su derecho a la educación.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dos hermanos que quedaron bajo resguardo de las autoridades tras la detención de su madre durante un cateo en la colonia El Edén permanecerán en una Casa Hogar, luego de que la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) Coahuila Norte identificara posibles condiciones de maltrato y vulneración de derechos.

La niña, de 6 años, presentó lesiones en distintas partes del cuerpo que no habían recibido atención médica y que derivaron en una infección. Actualmente recibe tratamiento médico.

En el caso del niño, de 7 años, los especialistas identificaron conductas que podrían estar relacionadas con una situación de violencia o maltrato, por lo que recibirá atención especializada.

Ante los resultados de las evaluaciones, ambos menores permanecerán bajo resguardo en una Casa Hogar, debido a que no se localizaron familiares cercanos que pudieran hacerse cargo de ellos y garantizar su seguridad.

Por otro lado, Laura Azucena N., madre de los menores, y su pareja, Yahir N., fueron judicializados por el delito de posesión de narcóticos y lo que resulte, luego de ser detenidos durante el cateo.

Su situación jurídica será determinada por la autoridad judicial, mientras que la Pronnif continuará con las evaluaciones correspondientes para establecer las medidas de protección que deberán aplicarse a los menores.