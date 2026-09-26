Detienen a madre durante cateo; Pronnif resguarda a sus dos hijos, en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Detienen a madre durante cateo; Pronnif resguarda a sus dos hijos, en Piedras Negras
    Ambos menores recibirán atención especializada durante su permanencia bajo resguardo. GENERADA CON IA

La Pronnif Coahuila Norte identificó posibles condiciones de maltrato

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dos hermanos que quedaron bajo resguardo de las autoridades tras la detención de su madre durante un cateo en la colonia El Edén permanecerán en una Casa Hogar, luego de que la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) Coahuila Norte identificara posibles condiciones de maltrato y vulneración de derechos.

Durante las valoraciones realizadas por personal médico y psicológico, se detectaron indicios de descuido y posibles afectaciones al bienestar de los menores. También se estableció que ambos no estaban ejerciendo su derecho a la educación.

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La niña, de 6 años, presentó lesiones en distintas partes del cuerpo que no habían recibido atención médica y que derivaron en una infección. Actualmente recibe tratamiento médico.

En el caso del niño, de 7 años, los especialistas identificaron conductas que podrían estar relacionadas con una situación de violencia o maltrato, por lo que recibirá atención especializada.

Ante los resultados de las evaluaciones, ambos menores permanecerán bajo resguardo en una Casa Hogar, debido a que no se localizaron familiares cercanos que pudieran hacerse cargo de ellos y garantizar su seguridad.

Por otro lado, Laura Azucena N., madre de los menores, y su pareja, Yahir N., fueron judicializados por el delito de posesión de narcóticos y lo que resulte, luego de ser detenidos durante el cateo.

Su situación jurídica será determinada por la autoridad judicial, mientras que la Pronnif continuará con las evaluaciones correspondientes para establecer las medidas de protección que deberán aplicarse a los menores.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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