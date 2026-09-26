Detienen a exdirector de CBTA 21 de Parras tras denuncia por presunto abuso sexual

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    Detienen a exdirector de CBTA 21 de Parras tras denuncia por presunto abuso sexual
    La detención ocurrió el 24 de septiembre de 2026 alrededor de las 12:30 horas. ESPECIAL

La presunta víctima sería una estudiante del propio plantel educativo

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Faustino Rafael “N”, quien hasta hace poco se desempeñaba como director del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 21 de este municipio, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación, señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual en perjuicio de una estudiante del plantel.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la detención se llevó a cabo el jueves 24 de septiembre de 2026, alrededor de las 12:30 horas, en la zona centro de Saltillo.

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El registro establece que la captura ocurrió sobre la calle Rayón, entre Nicolás Bravo y otras vialidades del sector, frente a las oficinas del Enlace Estatal.

Al momento de su detención, el imputado fue descrito como un hombre de aproximadamente 1.65 metros de estatura y tez morena, quien vestía una chaqueta verde y pantalón de mezclilla.

Tras su aseguramiento, los agentes realizaron los procedimientos correspondientes y el detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal.

Faustino Rafael “N” quedó a disposición de un juez local y fue ingresado al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, ubicado sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 2.5, donde se llevarán a cabo las primeras audiencias para determinar su situación jurídica.

El caso ha generado inquietud entre integrantes de la comunidad educativa de Parras de la Fuente, debido a que el ahora imputado ocupaba un cargo directivo en el plantel.

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Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Será durante las audiencias cuando la autoridad judicial determine la situación jurídica del acusado.

Hasta que exista una resolución judicial, Faustino Rafael N. debe ser considerado inocente de los hechos que se le atribuyen.

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