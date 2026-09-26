Detienen a exdirector de CBTA 21 de Parras tras denuncia por presunto abuso sexual

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la detención se llevó a cabo el jueves 24 de septiembre de 2026, alrededor de las 12:30 horas, en la zona centro de Saltillo.

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Faustino Rafael “N”, quien hasta hace poco se desempeñaba como director del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 21 de este municipio, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación, señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual en perjuicio de una estudiante del plantel.

El registro establece que la captura ocurrió sobre la calle Rayón, entre Nicolás Bravo y otras vialidades del sector, frente a las oficinas del Enlace Estatal.

Al momento de su detención, el imputado fue descrito como un hombre de aproximadamente 1.65 metros de estatura y tez morena, quien vestía una chaqueta verde y pantalón de mezclilla.

Tras su aseguramiento, los agentes realizaron los procedimientos correspondientes y el detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal.

Faustino Rafael “N” quedó a disposición de un juez local y fue ingresado al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, ubicado sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 2.5, donde se llevarán a cabo las primeras audiencias para determinar su situación jurídica.

El caso ha generado inquietud entre integrantes de la comunidad educativa de Parras de la Fuente, debido a que el ahora imputado ocupaba un cargo directivo en el plantel.