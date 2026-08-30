Detienen en Piedras Negras a cuatro personas, entre ellas dos adolescentes, por agredir a policías

La intervención estuvo a cargo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes además reportaron el aseguramiento de un arma durante las acciones.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo realizado durante la madrugada de este sábado en la colonia Cumbres en Piedras Negras, terminó con la detención de cuatro personas, entre ellas dos adolescentes de 14 y 15 años, señaladas de manera preliminar por su probable relación con hechos considerados delitos contra integrantes de instituciones de seguridad pública.

Las personas detenidas fueron identificadas como Rogelio N, de 29 años; Brandon N, de 14; Justin N, de 15, y Laura N, de 35 años.

De acuerdo con el informe proporcionado por las autoridades, el despliegue se efectuó durante las primeras horas del sábado sobre la calle Cumbres Urales, en el tramo comprendido entre Cumbre de Peña Nevada y Cumbre de Tepehuanes, dentro de la colonia Cumbres.

La movilización estaría relacionada con un reporte recibido previamente en la misma zona, específicamente sobre la calle Monte Albán, donde se alertó sobre la presencia de una persona que presuntamente portaba un arma de fuego.

A partir de ese reporte, agentes de investigación realizaron las acciones correspondientes hasta ubicar a las cuatro personas que posteriormente fueron aseguradas.

Durante la intervención también se localizó y aseguró un arma, la cual quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de las diligencias encaminadas a esclarecer los hechos.

Después de la detención, los dos adultos y los dos adolescentes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente, que será la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar las circunstancias específicas de lo ocurrido.

En el caso de Brandon N y Justin N, debido a que son menores de edad, deberán seguirse los protocolos y procedimientos contemplados dentro del sistema especializado de justicia para adolescentes.

La autoridad ministerial deberá establecer si existen elementos suficientes que permitan acreditar la probable participación de cada una de las personas detenidas en los hechos investigados.