Detienen en Piedras Negras a cuatro personas, entre ellas dos adolescentes, por agredir a policías

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Piedras Negras
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    Detienen en Piedras Negras a cuatro personas, entre ellas dos adolescentes, por agredir a policías
    Un arma fue asegurada por los agentes como parte de las diligencias relacionadas con el caso. ARCHIVO

Cuatro personas fueron detenidas por agentes de la AIC durante un operativo en la colonia Cumbres; entre los asegurados hay dos adolescentes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo realizado durante la madrugada de este sábado en la colonia Cumbres en Piedras Negras, terminó con la detención de cuatro personas, entre ellas dos adolescentes de 14 y 15 años, señaladas de manera preliminar por su probable relación con hechos considerados delitos contra integrantes de instituciones de seguridad pública.

La intervención estuvo a cargo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes además reportaron el aseguramiento de un arma durante las acciones.

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Las personas detenidas fueron identificadas como Rogelio N, de 29 años; Brandon N, de 14; Justin N, de 15, y Laura N, de 35 años.

De acuerdo con el informe proporcionado por las autoridades, el despliegue se efectuó durante las primeras horas del sábado sobre la calle Cumbres Urales, en el tramo comprendido entre Cumbre de Peña Nevada y Cumbre de Tepehuanes, dentro de la colonia Cumbres.

La movilización estaría relacionada con un reporte recibido previamente en la misma zona, específicamente sobre la calle Monte Albán, donde se alertó sobre la presencia de una persona que presuntamente portaba un arma de fuego.

A partir de ese reporte, agentes de investigación realizaron las acciones correspondientes hasta ubicar a las cuatro personas que posteriormente fueron aseguradas.

Durante la intervención también se localizó y aseguró un arma, la cual quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de las diligencias encaminadas a esclarecer los hechos.

Después de la detención, los dos adultos y los dos adolescentes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente, que será la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar las circunstancias específicas de lo ocurrido.

En el caso de Brandon N y Justin N, debido a que son menores de edad, deberán seguirse los protocolos y procedimientos contemplados dentro del sistema especializado de justicia para adolescentes.

La autoridad ministerial deberá establecer si existen elementos suficientes que permitan acreditar la probable participación de cada una de las personas detenidas en los hechos investigados.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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