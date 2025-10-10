Difunden en redes video de trabajadores municipales arrojando perros muertos al basurero en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un video difundido por la organización Protecani a favor de la vida ha generado indignación en Piedras Negras, al mostrar cómo presuntamente trabajadores del Departamento de Bienestar Animal del municipio arrojaron decenas de perros muertos al basurero municipal. Las imágenes, captadas por un ciudadano y publicadas la noche del jueves, muestran a dos empleados lanzando los cuerpos de los animales desde una camioneta oficial rotulada con logotipos del Ayuntamiento. TE PUEDE INTERESAR: Condenan a 10 años de prisión a hombre por intentar ingresar armas y mariguana en Piedras Negras

Según defensores de animales y vecinos del sector, la práctica violenta y sin protocolos sanitarios contrasta con el lema institucional “#TuNuevaHistoria está en el Bienestar Animal”, que promueve la dependencia encabezada por Jacobo Rodríguez. Activistas denunciaron que estas acciones representan un trato inhumano hacia los animales y violan los artículos 29 y 32 del Reglamento Municipal de Piedras Negras, que prohíben arrojar animales muertos a la vía pública y establecen que la disposición final debe realizarse mediante cremación en instalaciones autorizadas. “No es bienestar animal, es un matadero con presupuesto público”, expresaron.