Difunden en redes video de trabajadores municipales arrojando perros muertos al basurero en Piedras Negras
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El alcalde Jacobo Rodríguez condenó los hechos y abrió una investigación; activistas y ciudadanos exigen justicia y sanciones a los responsables
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un video difundido por la organización Protecani a favor de la vida ha generado indignación en Piedras Negras, al mostrar cómo presuntamente trabajadores del Departamento de Bienestar Animal del municipio arrojaron decenas de perros muertos al basurero municipal.
Las imágenes, captadas por un ciudadano y publicadas la noche del jueves, muestran a dos empleados lanzando los cuerpos de los animales desde una camioneta oficial rotulada con logotipos del Ayuntamiento.
TE PUEDE INTERESAR: Condenan a 10 años de prisión a hombre por intentar ingresar armas y mariguana en Piedras Negras
Según defensores de animales y vecinos del sector, la práctica violenta y sin protocolos sanitarios contrasta con el lema institucional “#TuNuevaHistoria está en el Bienestar Animal”, que promueve la dependencia encabezada por Jacobo Rodríguez.
Activistas denunciaron que estas acciones representan un trato inhumano hacia los animales y violan los artículos 29 y 32 del Reglamento Municipal de Piedras Negras, que prohíben arrojar animales muertos a la vía pública y establecen que la disposición final debe realizarse mediante cremación en instalaciones autorizadas. “No es bienestar animal, es un matadero con presupuesto público”, expresaron.
El presidente municipal, Jacobo Rodríguez, reaccionó a las horas de la difusión del video, calificando las imágenes como “grotescas” y condenando los actos. Anunció la apertura de una investigación inmediata por parte de la Contraloría Municipal para deslindar responsabilidades y aplicar sanciones administrativas y legales a los responsables. Rodríguez aseguró que dará seguimiento diario al caso para mantener la transparencia con la ciudadanía.
El incidente ha generado un amplio repudio en redes sociales y entre colectivos protectores de animales, que aseguran que este hecho contradice la política de bienestar animal que el municipio presume desde la apertura del Centro de Bienestar y Rescate Animal en 2022. Dicho centro, con capacidad para albergar hasta 80 animales y personal veterinario certificado, recibe una inversión anual reportada de 2.3 millones de pesos.
TE PUEDE INTERESAR: Hombre se quita la vida en Frontera; atravesaba depresión y adicciones
Organizaciones como Protecani han señalado que, de confirmarse, las acciones podrían constituir violaciones a la Ley de Protección y Trato Digno de los Animales de Coahuila, así como a normas federales sobre disposición de cadáveres animales, lo que implicaría responsabilidades penales y administrativas.
Mientras la Contraloría realiza las investigaciones, activistas y ciudadanos exigen justicia, cambios en los protocolos de manejo y resguardo de animales, así como la supervisión estricta de todas las acciones del Departamento de Bienestar Animal. La controversia pone en evidencia la brecha entre las políticas públicas declaradas y las prácticas reales en la gestión municipal de animales.