Piedras Negras
/ 26 febrero 2026
    Productores agropecuarios de la región presenciaron una demostración de drones agrícolas capaces de realizar labores de siembra, fertilización y fumigación. Josué Rodríguez

Los drones agrícolas siembran, fertilizan y fumigan eficientemente, transportando hasta 150 L de sólidos o 100 kg de líquidos, optimizando parcelas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con el objetivo de impulsar la modernización del campo, productores agropecuarios de la región presenciaron una demostración de drones agrícolas capaces de realizar labores de siembra, fertilización y fumigación de manera rápida y eficiente.

La actividad fue encabezada por Arnoldo Guajardo Salinas, director de Desarrollo Agropecuario de Piedras Negras, junto a un grupo de ingenieros provenientes de la región Laguna. Los especialistas mostraron cómo esta tecnología puede reducir costos y optimizar el trabajo en las parcelas.

El evento contó con la colaboración del productor Tijerina, quien facilitó su terreno para las pruebas. Durante la demostración se realizaron ejercicios de siembra de forrajes, fertilización y fumigación, con el propósito de comparar los resultados frente a los métodos tradicionales.

“Con esta parcela vamos a evaluar la siembra y, en el próximo ciclo, los productores podrán constatar las diferencias en rendimiento y eficiencia”, señaló Guajardo.

La empresa Integri, vinculada a operaciones de Intel en Torreón, fue la encargada de explicar el funcionamiento de los equipos. Su representante destacó que los drones agrícolas comenzaron a introducirse en México en 2019 con modelos de 20 litros de capacidad, y que actualmente existen versiones más avanzadas como los Agras T100, T70P y T25P, diseñadas para distintos perfiles de productores.

En la demostración se utilizó el Agras T100, capaz de aplicar tanto sólidos como líquidos. Entre sus ventajas destacan la facilidad de uso —el cambio de tanques se realiza en menos de un minuto— y el mantenimiento sencillo, basado principalmente en limpieza adecuada. El modelo puede transportar hasta 150 litros de sólidos o 100 kilogramos de líquidos, lo que representa un avance significativo respecto a los primeros equipos que llegaron al país.

El público pudo observar de cerca el funcionamiento del drone, desde su despegue hasta el aterrizaje, mientras los técnicos explicaban cada componente. Guajardo subrayó que la meta es fomentar la adopción de estas herramientas para fortalecer la competitividad y eficiencia de la agricultura en Coahuila.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

