Egresarán 83 estudiantes que reforzarán la atención médica en la Región Norte de Coahuila

La directora, Laura Verónica Ruiz Jasso, informó que los registros para nuevo ingreso continúan y destacó la respuesta favorable en las distintas carreras que ofrece la facultad.

PIEDRAS NEGRAS, COAH . – La Facultad de Ciencias de la Salud se alista para despedir a una nueva generación de profesionistas que reforzarán el sistema de atención médica en la Región Norte . Al mismo tiempo, la institución mantiene abierto el proceso de admisión en tercera vuelta para el semestre agosto-diciembre.

La próxima semana se llevarán a cabo las ceremonias en las que 83 estudiantes concluirán formalmente su formación académica. De esta generación egresarán:

- 39 de la Licenciatura en Enfermería.

- 25 de Psicología.

- 19 de Nutrición.

Todos ellos estarán preparados para brindar atención y servicios en beneficio de la comunidad.

Ruiz Jasso subrayó que, paralelamente a las actividades académicas, se realizan jornadas de capacitación dirigidas a personal y estudiantes de Enfermería, enfocadas en la atención de enfermedades crónicas, en coordinación con el Hospital General.

”La actualización constante es una responsabilidad fundamental para los profesionales de la salud, porque el conocimiento y los cuidados evolucionan de manera permanente”, afirmó.

La directora enfatizó que la formación de los futuros profesionistas no concluye con la obtención del título, sino que requiere educación continua y capacitación permanente para garantizar una atención de calidad, tanto en hospitales como en el ámbito comunitario.