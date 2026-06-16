Egresarán 83 estudiantes que reforzarán la atención médica en la Región Norte de Coahuila

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Piedras Negras
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    Egresarán 83 estudiantes que reforzarán la atención médica en la Región Norte de Coahuila
    Enfermería, Psicología y Nutrición son las carreras que aportarán nuevos profesionistas al sistema de salud regional, fortaleciendo la atención médica y el trabajo comunitario en el norte de Coahuila. ARCHIVO

De manera paralela a las graduaciones, la facultad continúa con el proceso de admisión en tercera vuelta para quienes buscan incorporarse a las licenciaturas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Facultad de Ciencias de la Salud se alista para despedir a una nueva generación de profesionistas que reforzarán el sistema de atención médica en la Región Norte. Al mismo tiempo, la institución mantiene abierto el proceso de admisión en tercera vuelta para el semestre agosto-diciembre.

La directora, Laura Verónica Ruiz Jasso, informó que los registros para nuevo ingreso continúan y destacó la respuesta favorable en las distintas carreras que ofrece la facultad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/descartan-casos-de-dengue-y-rickettsiosis-en-piedras-negras-exhortan-a-reforzar-medidas-preventivas-LF21428560

La próxima semana se llevarán a cabo las ceremonias en las que 83 estudiantes concluirán formalmente su formación académica. De esta generación egresarán:

- 39 de la Licenciatura en Enfermería.
- 25 de Psicología.
- 19 de Nutrición.

Todos ellos estarán preparados para brindar atención y servicios en beneficio de la comunidad.

Ruiz Jasso subrayó que, paralelamente a las actividades académicas, se realizan jornadas de capacitación dirigidas a personal y estudiantes de Enfermería, enfocadas en la atención de enfermedades crónicas, en coordinación con el Hospital General.

”La actualización constante es una responsabilidad fundamental para los profesionales de la salud, porque el conocimiento y los cuidados evolucionan de manera permanente”, afirmó.

La directora enfatizó que la formación de los futuros profesionistas no concluye con la obtención del título, sino que requiere educación continua y capacitación permanente para garantizar una atención de calidad, tanto en hospitales como en el ámbito comunitario.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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