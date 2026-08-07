Ejército y Municipio impulsan reforestación durante el mes de la calidad del aire en Piedras Negras
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Personal de Ecología e Imagen Urbana entregó 200 ejemplares de flora a la 47/a Zona Militar para reforzar sus áreas verdes
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un total de 200 ejemplares de especies adaptadas al clima de la región fueron donados en Piedras Negras, Coahuila, por el Departamento de Ecología e Imagen Urbana a la 47/a Zona Militar, con el objetivo de fortalecer las acciones de reforestación y ampliar las áreas verdes dentro de las instalaciones castrenses.
La entrega se realizó en el marco del Mes Interamericano de la Calidad del Aire, conmemorado durante agosto, una fecha que busca promover acciones para reducir la contaminación atmosférica y fomentar la conservación del entorno mediante la participación de instituciones públicas y la sociedad.
El donativo estuvo integrado por 175 árboles de fresno y mezquite, además de 25 palmas yuca, especies seleccionadas por su adaptación a las condiciones climáticas del norte de Coahuila y por su contribución a la generación de sombra, la captura de carbono y la recuperación de espacios verdes.
La incorporación de estas plantas forma parte de las estrategias municipales para impulsar la reforestación y fortalecer la infraestructura ambiental de la ciudad.
Durante 2026, la Dirección de Ecología e Imagen Urbana mantiene como meta la plantación de 5 mil árboles en distintos sectores de Piedras Negras, como parte de un programa orientado a mejorar la calidad del aire y ampliar la cobertura vegetal urbana.
Además de las labores en espacios públicos, el municipio ha extendido estas acciones a instituciones y organismos que cuentan con áreas susceptibles de reforestación, con el propósito de crear corredores verdes que contribuyan a mitigar las altas temperaturas y mejorar las condiciones ambientales.
La participación de la 47/a Zona Militar permitirá incorporar estos ejemplares a sus instalaciones oficiales, donde recibirán mantenimiento y seguimiento para favorecer su desarrollo. Con ello, autoridades civiles y militares suman esfuerzos en favor de la conservación del medio ambiente y la recuperación de espacios arbolados.
Especialistas en materia ambiental destacan que la plantación de especies nativas o adaptadas a cada región representa una de las estrategias más eficaces para fortalecer los ecosistemas urbanos, al requerir menor consumo de agua, ofrecer mayor resistencia a las condiciones climáticas y favorecer la biodiversidad local.