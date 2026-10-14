Emergencia por bebé sin vida moviliza a cuerpos de auxilio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un bebé de tres meses falleció este miércoles 14 de octubre en un caso que movilizó a paramédicos, policías municipales y autoridades investigadoras a la colonia Las Cumbres, en Piedras Negras, después de que se solicitara ayuda por las complicaciones de salud que presentaba. Los primeros reportes señalaron que el lactante tenía dificultades para respirar y que su familia buscó atención en un consultorio de farmacia. Durante la valoración se informó que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, personal de emergencia confirmó el deceso y se notificó a las autoridades ministeriales.

La movilización incluyó a elementos de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y Bomberos, así como a personal de la Fiscalía General del Estado. Las corporaciones atendieron el reporte y comenzaron las diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento. El aviso inicial ubicó la emergencia en el sector de la calle Cofre de Perote, donde se reportó la presencia de unidades de auxilio y de seguridad. El lugar quedó bajo resguardo para permitir la intervención de las autoridades encargadas de la investigación. Ari Antonio Hernández, director de Protección Civil y Bomberos, informó que el bebé tenía antecedentes de problemas de salud y había requerido hospitalización desde su nacimiento. Esa información forma parte de los elementos que se revisan para conocer su condición previa. El funcionario mencionó una posible enfermedad congénita entre las líneas por esclarecer. La determinación de la causa del fallecimiento corresponde a las diligencias médicas y ministeriales.

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia también intervino en el caso. Su actuación contempla conocer los antecedentes médicos del lactante y la atención que recibió antes de que se reportara la emergencia. La investigación deberá reconstruir la secuencia de los hechos, desde las complicaciones que motivaron la búsqueda de ayuda hasta la confirmación del deceso.

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