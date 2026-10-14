Emergencia por bebé sin vida moviliza a cuerpos de auxilio

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Emergencia por bebé sin vida moviliza a cuerpos de auxilio
    Los cuerpos de emergencia atendieron el reporte en la colonia Las Cumbres, de Piedras Negras, por un bebé de tres meses que presentó complicaciones de salud antes del fallecimiento. CORTESÍA

Los servicios médicos acudieron este miércoles a la colonia Las Cumbres, donde confirmaron que el lactante de 3 meses de edad ya no presentaba signos vitales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un bebé de tres meses falleció este miércoles 14 de octubre en un caso que movilizó a paramédicos, policías municipales y autoridades investigadoras a la colonia Las Cumbres, en Piedras Negras, después de que se solicitara ayuda por las complicaciones de salud que presentaba.

Los primeros reportes señalaron que el lactante tenía dificultades para respirar y que su familia buscó atención en un consultorio de farmacia. Durante la valoración se informó que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, personal de emergencia confirmó el deceso y se notificó a las autoridades ministeriales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alerta-por-huracan-trudy-podria-alcanzar-categoria-4-e-impactar-a-mexico-NE24134696

La movilización incluyó a elementos de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y Bomberos, así como a personal de la Fiscalía General del Estado. Las corporaciones atendieron el reporte y comenzaron las diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.

El aviso inicial ubicó la emergencia en el sector de la calle Cofre de Perote, donde se reportó la presencia de unidades de auxilio y de seguridad. El lugar quedó bajo resguardo para permitir la intervención de las autoridades encargadas de la investigación.

Ari Antonio Hernández, director de Protección Civil y Bomberos, informó que el bebé tenía antecedentes de problemas de salud y había requerido hospitalización desde su nacimiento. Esa información forma parte de los elementos que se revisan para conocer su condición previa.

El funcionario mencionó una posible enfermedad congénita entre las líneas por esclarecer. La determinación de la causa del fallecimiento corresponde a las diligencias médicas y ministeriales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/juez-cierra-proceso-contra-francisco-garduno-por-incendio-que-dejo-40-migrantes-muertos-en-juarez-PE24135846

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia también intervino en el caso. Su actuación contempla conocer los antecedentes médicos del lactante y la atención que recibió antes de que se reportara la emergencia.

La investigación deberá reconstruir la secuencia de los hechos, desde las complicaciones que motivaron la búsqueda de ayuda hasta la confirmación del deceso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bebés
Fallecimientos

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mismo trato

El mismo trato
El estilo vaquero saltillense trasciende la arena de rodeo y se consolida como una tendencia de identidad, confort y moda para todas las edades.

¡Al estilo vaquero! Guía definitiva de compras físicas y online para triunfar en el Rodeo Saltillo
La incertidumbre sigue rondando sobre AHMSA al no haber una oficialización de las autoridades de que se haya realizado el depósito de 56 mdd para seguir con el proceso de compra.

Afirma CIESA depositar garantía para comprar AHMSA; no hay confirmación del juzgado
El Gobernador destaca el potencial del evento Rodeo Saltillo y el proyecto Expo Coahuila.

¿Una Feria de San Marcos en Saltillo? Manolo Jiménez ve potencial en Expo Coahuila
Conoce los detalles de los estacionamientos y del transporte al Rodeo Saltillo

Conoce los detalles de los estacionamientos y del transporte al Rodeo Saltillo
true

Riquelme: el peso de la experiencia

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha advertido específicamente que los barcos que apaguen sus transpondedores serán objeto de ataques por supuesto “contrabando ilegal de petróleo” a lo largo del estrecho.

Los barcos del estrecho de Ormuz sufren los peores ataques de la guerra de Irán
El papa León XIV llega a la Policlínica Agostino Gemelli en Roma, el martes 13 de octubre de 2026, para una operación programada en el pulmón.

El papa León está recuperándose y ya come tras cirugía por cáncer, dicen sus médicos