En Coahuila, lienzo charro impulsa economía y convivencia social

Señaló que cada evento genera derrama económica al atraer a charros, escaramuzas y visitantes de distintas regiones, quienes consumen servicios de hospedaje, alimentos y comercio local.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La participante del Concurso Estatal de Charrería, Liliana Salinas Valdés, destacó el papel del lienzo charro como un espacio que, además de preservar tradiciones, impulsa la economía y la convivencia social en Coahuila .

También indicó que las condiciones de seguridad en el estado han permitido consolidar estas actividades como un atractivo turístico, particularmente para visitantes de Estados Unidos y de la franja fronteriza.

Agregó que el lienzo charro funciona como punto de encuentro para familias y participantes de distintas regiones, como la sureste, centro y norte del estado, lo que fortalece el tejido social.

En ese sentido, destacó que la charrería fomenta valores como la unión, el respeto y el trabajo en equipo, necesarios para la convivencia comunitaria.

Además, reconoció la calidad de la infraestructura del recinto, al señalar que cuenta con instalaciones seguras, techadas y adecuadas para competencias de alto nivel.

Finalmente, rindió homenaje a Hervey Zulaica Arredondo por sus 45 años de trayectoria, al considerar que su aportación ha sido clave en la preservación de esta tradición.