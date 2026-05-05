En Coahuila, lienzo charro impulsa economía y convivencia social

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Piedras Negras
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    En Coahuila, lienzo charro impulsa economía y convivencia social
    Participantes del Concurso Estatal de Charrería resaltaron el papel del lienzo como espacio de convivencia y promoción cultural en Coahuila. Josué Rodríguez

Eventos de charrería atraen visitantes y generan derrama en hospedaje, comercio y servicios

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La participante del Concurso Estatal de Charrería, Liliana Salinas Valdés, destacó el papel del lienzo charro como un espacio que, además de preservar tradiciones, impulsa la economía y la convivencia social en Coahuila.

Señaló que cada evento genera derrama económica al atraer a charros, escaramuzas y visitantes de distintas regiones, quienes consumen servicios de hospedaje, alimentos y comercio local.

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También indicó que las condiciones de seguridad en el estado han permitido consolidar estas actividades como un atractivo turístico, particularmente para visitantes de Estados Unidos y de la franja fronteriza.

Agregó que el lienzo charro funciona como punto de encuentro para familias y participantes de distintas regiones, como la sureste, centro y norte del estado, lo que fortalece el tejido social.

En ese sentido, destacó que la charrería fomenta valores como la unión, el respeto y el trabajo en equipo, necesarios para la convivencia comunitaria.

Además, reconoció la calidad de la infraestructura del recinto, al señalar que cuenta con instalaciones seguras, techadas y adecuadas para competencias de alto nivel.

Finalmente, rindió homenaje a Hervey Zulaica Arredondo por sus 45 años de trayectoria, al considerar que su aportación ha sido clave en la preservación de esta tradición.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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