Obispo de Piedras Negras llama a votar con responsabilidad y conciencia

Durante su mensaje, explicó que, junto con otros obispos, analizaron el contexto actual del estado, lo que derivó en un documento orientador dirigido a la población en este periodo electoral.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El obispo de la Diócesis de Piedras Negras , Alfonso Miranda Guardiola, llamó a la ciudadanía a participar de manera informada y responsable en el próximo proceso electoral en Coahuila, al señalar que la democracia se fortalece con la participación activa.

Indicó que entre las principales preocupaciones sociales se encuentran el empleo, la estabilidad de las familias, así como las problemáticas relacionadas con las adicciones y la violencia. Señaló que estos factores deben considerarse al momento de emitir el voto.

También destacó la importancia del desarrollo económico, al mencionar que la situación de la industria y las oportunidades laborales inciden directamente en el bienestar de la población.

En ese sentido, invitó a la ciudadanía a informarse sobre los candidatos, conocer sus propuestas y evaluar su cercanía con la gente, con el objetivo de tomar decisiones responsables.

El obispo advirtió que la apatía y la indiferencia representan un riesgo para la democracia, ya que la abstención puede influir en el rumbo del estado y del país.

Finalmente, recordó que el voto es un derecho, pero también una responsabilidad cívica, por lo que exhortó a la población a involucrarse activamente en el proceso electoral.