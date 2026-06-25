En Piedras Negras, intensifican combate al dengue en zonas inundadas; piden abrir puertas y ventanas durante la nebulización

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    En Piedras Negras, intensifican combate al dengue en zonas inundadas; piden abrir puertas y ventanas durante la nebulización
    La única estrategia con un impacto real para frenar la proliferación del mosquito transmisor del dengue es la eliminación y limpieza de cacharros. CORTESÍA

La Jurisdicción Sanitaria 01 reiteró que eliminar criaderos en los hogares es la medida más efectiva para frenar la proliferación del mosquito transmisor

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria 01 enfatizó que la eliminación física de los criaderos en los hogares es la única estrategia con un impacto real para frenar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Por ello, hizo un llamado a la población de los sectores afectados a colaborar activamente con el personal de Vectores.

La coordinadora de Salud Pública de la Jurisdicción Sanitaria 01, Priscila Hernández López, explicó que las brigadas mantienen la búsqueda intencionada de focos de riesgo directamente en los patios de las viviendas que sufrieron inundaciones. Detalló que las acciones se dividen para atacar al insecto en sus distintas fases de desarrollo y se complementan con labores de educación sanitaria dirigidas a las familias.

Las autoridades recordaron que la estrategia comunitaria basada en los ejes de “lava, tapa, voltea y tira” está diseñada para controlar al vector en su fase acuática, cuando se encuentra en forma de huevos y larvas. La funcionaria puntualizó que permitir el ingreso de los brigadistas a los inmuebles es fundamental para orientar a los ciudadanos y aplicar larvicidas.

La dependencia informó que la nebulización ambiental con camiones fumigadores representa la etapa final del proceso preventivo, ya que su objetivo es eliminar al mosquito en su etapa adulta, cuando ya se encuentra en vuelo y tiene capacidad de transmitir la enfermedad.

Durante las inspecciones realizadas en viviendas de las colonias afectadas, el personal de salud ha confirmado la presencia del mosquito tanto en el exterior como al interior de los inmuebles. Los acumulamientos de agua generados por el temporal reciente propiciaron condiciones favorables para su reproducción.

Ante esta situación, la dependencia estatal exhortó a los habitantes a que, al escuchar el paso de las unidades de nebulización por sus calles, abran de inmediato puertas y ventanas para permitir que el insecticida penetre en las habitaciones y elimine los mosquitos que se encuentran dentro de las viviendas.

Finalmente, la Coordinación de Salud Pública agradeció la disposición de las familias que ya se han sumado a estas tareas de limpieza y reiteró que el personal de Vectores se encuentra debidamente acreditado. Asimismo, invitó a la ciudadanía a brindarles las facilidades necesarias para agilizar la cobertura y fortalecer el cerco sanitario en la ciudad.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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