Encabezará Paulo Francisco Benítez la 47 Zona Militar en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Encabezará Paulo Francisco Benítez la 47 Zona Militar en Piedras Negras
    Las instalaciones de la 47 Zona Militar “General Alfredo Ricaut Carranza” serán sede de la toma de posesión y protesta de bandera del nuevo mando militar interino. ARCHIVO

La ceremonia de toma de posesión del nuevo comandante interino se realizará el lunes 18 de mayo en la sede militar

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El general brigadier Diplomado de Estado Mayor, Paulo Francisco Benítez Gómez, tomará posesión como comandante interino de la 47 Zona Militar y rendirá protesta de bandera, informó la Secretaría de la Defensa Nacional en Piedras Negras.

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Benítez Gómez sustituirá de manera temporal al general brigadier Diplomado de Estado Mayor, José Luis Cruz Aguilar, quien encabezó la Zona Militar desde julio de 2024 hasta principios de mayo de 2026.

La ceremonia oficial se llevará a cabo el próximo lunes 18 de mayo a las 10:00 horas, en las instalaciones de la 47 Zona Militar “General Alfredo Ricaut Carranza”.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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