Encabezará Paulo Francisco Benítez la 47 Zona Militar en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El general brigadier Diplomado de Estado Mayor, Paulo Francisco Benítez Gómez, tomará posesión como comandante interino de la 47 Zona Militar y rendirá protesta de bandera, informó la Secretaría de la Defensa Nacional en Piedras Negras.

Benítez Gómez sustituirá de manera temporal al general brigadier Diplomado de Estado Mayor, José Luis Cruz Aguilar, quien encabezó la Zona Militar desde julio de 2024 hasta principios de mayo de 2026.

La ceremonia oficial se llevará a cabo el próximo lunes 18 de mayo a las 10:00 horas, en las instalaciones de la 47 Zona Militar “General Alfredo Ricaut Carranza”.