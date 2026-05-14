Acuña: con calor extremo, la mejor forma de hidratarse es con VSO

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    Acuña: con calor extremo, la mejor forma de hidratarse es con VSO
    Especialistas en salud recomendaron incrementar el consumo de agua y evitar bebidas azucaradas ante las altas temperaturas que se registran en la región de Acuña. CORTESÍA

Especialistas señalaron que el Vida Suero Oral ayuda a reponer líquidos y electrolitos de manera inmediata durante episodios de deshidratación

ACUÑA, COAH.- Ante las altas temperaturas que se registran en la región, especialmente durante las tardes, especialistas recomiendan privilegiar el consumo de agua y evitar los refrescos embotellados. Así lo señaló Cariño Estrada Lomelí, directora de la Unidad Médica La Esperanza, en Acuña.

Estrada explicó que, en temporada de calor, el Vida Suero Oral (VSO) es la mejor alternativa para tratar la deshidratación aguda, sobre todo en casos de vómito o diarrea.

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“Gracias a su fórmula con electrolitos —sodio, potasio y cloro— y glucosa, el VSO repone líquidos de manera inmediata. Además, se distribuye de forma gratuita en las unidades de salud de México y es la opción más segura y efectiva para prevenir complicaciones”, destacó.

$!Personal médico recordó que los sobres de Vida Suero Oral deben prepararse únicamente con agua hervida o purificada y consumirse durante las siguientes 24 horas.
Personal médico recordó que los sobres de Vida Suero Oral deben prepararse únicamente con agua hervida o purificada y consumirse durante las siguientes 24 horas. ARCHIVO

La especialista detalló que cada sobre de VSO debe disolverse en un litro de agua hervida o purificada. Se recomienda ingerirlo en pequeñas cantidades, a cucharaditas o sorbos, y no como sustituto del agua de consumo diario. Una vez preparado, su duración máxima es de 24 horas; después debe desecharse.

Estrada también mencionó alternativas comerciales para la rehidratación:

- Suerox: bebida funcional con ocho iones, libre de azúcar y calorías, ideal para adultos activos.
- Electrolit: útil en casos de deshidratación por calor o actividad física.

Finalmente, subrayó que, ante síntomas graves como boca seca, sed extrema o debilidad, es indispensable acudir a un médico.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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