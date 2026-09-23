Encuentran a hombre sin vida en la colonia Las Argentinas, en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Encuentran a hombre sin vida en la colonia Las Argentinas, en Piedras Negras
    El reporte de emergencia movilizó a paramédicos y policías hasta la calle Sierra del Colorado, casi esquina con Palenque, en la colonia Las Argentinas, en Piedras Negras, Coahuila. CORTESÍA

Un familiar encontró a Jorge Luis dentro de su domicilio y pidió auxilio al 911; la Fiscalía investiga posible suicidio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de 30 años, identificado como Jorge Luis “N”, fue localizado sin vida este miércoles al interior de su domicilio en la colonia Las Argentinas, en Piedras Negras, Coahuila, en un hecho que es investigado por las autoridades como un suicidio.

El reporte de emergencia fue recibido desde una vivienda ubicada sobre la calle Sierra del Colorado, casi en el cruce con Palenque, donde un familiar de la víctima solicitó apoyo al sistema 911 después de encontrarlo en el interior del inmueble.

De acuerdo con los primeros informes, fue un sobrino quien realizó el hallazgo y dio aviso a las autoridades. El hombre fue localizado en el área del baño de la vivienda.

Tras recibir el reporte, al sitio se movilizaron paramédicos y elementos de corporaciones policiacas, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. El lugar fue asegurado mientras se realizaban las primeras diligencias.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso y llevó a cabo las investigaciones correspondientes. Una vez procesada la escena, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicaría la necropsia de ley para establecer oficialmente las causas del fallecimiento.

El caso representa, de acuerdo con el conteo difundido por medios locales, el número 31 registrado por esta causa durante 2026 en Piedras Negras. La cifra se acerca al total contabilizado durante todo 2025, cuando se reportaron 33 casos en el municipio.

El registro también muestra un incremento respecto al corte reportado por la Fiscalía en junio, cuando se contabilizaban 25 suicidios en Piedras Negras y 31 en el conjunto de municipios de la Región Norte Uno. En aquella ocasión, la autoridad señaló que también se habían atendido 49 reportes de intentos de suicidio.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento y completar la carpeta correspondiente. La causa será establecida oficialmente con los resultados de la necropsia y las diligencias ministeriales.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de 30 años, identificado como Jorge Luis Zamarripa, fue localizado sin vida este miércoles al interior de su domicilio en la colonia Las Argentinas, en Piedras Negras, Coahuila, en un hecho que es investigado por las autoridades como un suicidio.

El reporte de emergencia fue recibido desde una vivienda ubicada sobre la calle Sierra del Colorado, casi en el cruce con Palenque, donde un familiar de la víctima solicitó apoyo al sistema 911 después de encontrarlo en el interior del inmueble.

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De acuerdo con los primeros informes, fue un sobrino quien realizó el hallazgo y dio aviso a las autoridades. El hombre fue localizado en el área del baño de la vivienda.

Tras recibir el reporte, al sitio se movilizaron paramédicos y elementos de corporaciones policiacas, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. El lugar fue asegurado mientras se realizaban las primeras diligencias.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso y llevó a cabo las investigaciones correspondientes. Una vez procesada la escena, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicaría la necropsia de ley para establecer oficialmente las causas del fallecimiento.

El caso representa, de acuerdo con el conteo difundido por medios locales, el número 31 registrado por esta causa durante 2026 en Piedras Negras. La cifra se acerca al total contabilizado durante todo 2025, cuando se reportaron 33 casos en el municipio.

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El registro también muestra un incremento respecto al corte reportado por la Fiscalía en junio, cuando se contabilizaban 25 suicidios en Piedras Negras y 31 en el conjunto de municipios de la Región Norte Uno. En aquella ocasión, la autoridad señaló que también se habían atendido 49 reportes de intentos de suicidio.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento y completar la carpeta correspondiente. La causa será establecida oficialmente con los resultados de la necropsia y las diligencias ministeriales.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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