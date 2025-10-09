Entrega camión la Fundación del Empresariado Coahuilense a Cáritas de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC) hizo la entrega de un camión modelo Nissan con caja de refrigeración a Cáritas Diocesana de Piedras Negras A.C., que opera uno de los bancos de alimentos más importantes de la Región Norte de Coahuila.

Con dicha adquisición la organización podrá mejorar de manera significativa la recolección, conservación y entrega de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con la página oficial de la FEC en Facebook, esta inversión “logrará impactar a más de 4,800 personas, haciendo más eficiente la recolección y entrega de alimentos”, optimizando los tiempos de traslado y garantizando que los productos lleguen en mejores condiciones.