Entrega camión la Fundación del Empresariado Coahuilense a Cáritas de Piedras Negras

Piedras Negras
/ 9 octubre 2025
    Entrega camión la Fundación del Empresariado Coahuilense a Cáritas de Piedras Negras
    La FEC consolida su papel como un puente entre el sector empresarial y las causas humanitarias, impulsando modelos de ayuda que fortalecen el tejido social del estado. FOTO: FACEBOOK

Es modelo Nissan NP300 con caja refrigerada; se estima que impactará a más de 4,800 personas para la entrega de alimentos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC) hizo la entrega de un camión modelo Nissan con caja de refrigeración a Cáritas Diocesana de Piedras Negras A.C., que opera uno de los bancos de alimentos más importantes de la Región Norte de Coahuila.

Con dicha adquisición la organización podrá mejorar de manera significativa la recolección, conservación y entrega de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Tribunal frena intento del alcalde de remover al consejo de SIMAS Piedras Negras

De acuerdo con la página oficial de la FEC en Facebook, esta inversión “logrará impactar a más de 4,800 personas, haciendo más eficiente la recolección y entrega de alimentos”, optimizando los tiempos de traslado y garantizando que los productos lleguen en mejores condiciones.

Además de esta entrega, la Fundación impulsó la instalación de paneles solares y la dotación de equipo administrativo, lo que fortalece la sostenibilidad del banco de alimentos y reduce los costos operativos, permitiendo que más recursos se destinen directamente a la atención de quienes más lo necesitan.

Esta iniciativa representa las múltiples acciones que la Fundación del Empresariado Coahuilense realiza en pro de las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Estos donativos que realiza la FEC tienen por objetivo la construcción de comunidades más solidarias, promoviendo proyectos que generan impacto social sostenible en todo Coahuila.

Temas


Donaciones
empresarios
Caridad

Localizaciones


Piedras Negras

Organizaciones


Cáritas

true

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Este segmento es el que más ha resentido los efectos de los aranceles de Donald Trump.

Sigue en caída libre industria de vehículos pesados: se desploman producción, exportación y ventas
Los miembros de la supuesta organización criminal vigilaban las cámaras de seguridad en los muelles; además, se dedicaban a revisar documentos y pedimentos de los buques que arribaban al puerto, entre otras encomiendas.

FGR analiza la estructura de la red de huachicol fiscal y la define como una maquinaria perfecta de contrabando
El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la coordinación entre corporaciones estatales, municipales y federales, así como con los poderes Judicial y Legislativo, como clave para mantener a Coahuila entre los estados más seguros del país.

‘La diferencia en seguridad de Coahuila es la cercanía con municipios’: Manolo Jiménez
true

POLITICÓN: Desde Coahuila, le ‘cantan’ sus verdades a Noroña y a la 4T
true

CDMX: La distopía de Clara Brugada
true

La economía mexicana resiente el ‘Efecto Trump’
true

Alza de impuesto a refrescos pegará directo a los salarios y al costo de vida
Méritos para el Nobel de la Paz

Méritos para el Nobel de la Paz