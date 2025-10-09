Entrega camión la Fundación del Empresariado Coahuilense a Cáritas de Piedras Negras
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Es modelo Nissan NP300 con caja refrigerada; se estima que impactará a más de 4,800 personas para la entrega de alimentos
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC) hizo la entrega de un camión modelo Nissan con caja de refrigeración a Cáritas Diocesana de Piedras Negras A.C., que opera uno de los bancos de alimentos más importantes de la Región Norte de Coahuila.
Con dicha adquisición la organización podrá mejorar de manera significativa la recolección, conservación y entrega de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad.
TE PUEDE INTERESAR: Tribunal frena intento del alcalde de remover al consejo de SIMAS Piedras Negras
De acuerdo con la página oficial de la FEC en Facebook, esta inversión “logrará impactar a más de 4,800 personas, haciendo más eficiente la recolección y entrega de alimentos”, optimizando los tiempos de traslado y garantizando que los productos lleguen en mejores condiciones.
Además de esta entrega, la Fundación impulsó la instalación de paneles solares y la dotación de equipo administrativo, lo que fortalece la sostenibilidad del banco de alimentos y reduce los costos operativos, permitiendo que más recursos se destinen directamente a la atención de quienes más lo necesitan.
Esta iniciativa representa las múltiples acciones que la Fundación del Empresariado Coahuilense realiza en pro de las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Estos donativos que realiza la FEC tienen por objetivo la construcción de comunidades más solidarias, promoviendo proyectos que generan impacto social sostenible en todo Coahuila.