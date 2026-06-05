Entregan a Coahuila a hombre acusado de atacar a su familia en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Agentes de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) entregaron este viernes a la Policía de Coahuila a Erick, de 31 años, señalado como responsable de atacar con un machete a sus padres y hermanos la noche del jueves en Piedras Negras.

De acuerdo con los reportes, tras la agresión el hombre condujo hasta el Puente Internacional Dos, donde incendió su vehículo antes de ingresar de manera ilegal a territorio estadounidense. La situación provocó una amplia movilización de corporaciones de seguridad en Eagle Pass.