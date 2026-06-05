Entregan a Coahuila a hombre acusado de atacar a su familia en Piedras Negras

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    Entregan a Coahuila a hombre acusado de atacar a su familia en Piedras Negras
    Elementos de la Policía Estatal recibieron al detenido en la línea divisoria del Puente Internacional Dos, tras su captura en Eagle Pass. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Tras agredir a sus padres y hermanos con un machete, huyó a Estados Unidos, donde fue detenido por autoridades federales y devuelto a México

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Agentes de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) entregaron este viernes a la Policía de Coahuila a Erick, de 31 años, señalado como responsable de atacar con un machete a sus padres y hermanos la noche del jueves en Piedras Negras.

De acuerdo con los reportes, tras la agresión el hombre condujo hasta el Puente Internacional Dos, donde incendió su vehículo antes de ingresar de manera ilegal a territorio estadounidense. La situación provocó una amplia movilización de corporaciones de seguridad en Eagle Pass.

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Las autoridades informaron que Cruz permaneció oculto durante varias horas entre contenedores metálicos ubicados a la orilla del río Bravo. En un intento por escapar, se lanzó al cauce, lo que dificultó las labores para su localización y captura.

Finalmente, alrededor de las 5:00 de la mañana del viernes, agentes de la Patrulla Fronteriza lograron detenerlo tras varias horas de negociaciones.

$!Autoridades estadounidenses entregaron a Erick a corporaciones de Coahuila luego de concluir el procedimiento migratorio correspondiente.
Autoridades estadounidenses entregaron a Erick a corporaciones de Coahuila luego de concluir el procedimiento migratorio correspondiente. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Posteriormente, autoridades migratorias revisaron su historial y realizaron el procedimiento correspondiente para entregarlo a elementos de la Policía Estatal de Coahuila en la línea divisoria del Puente Internacional Dos, cerca de las 14:30 horas.

El detenido enfrentará en México los cargos que deriven de los hechos ocurridos en Piedras Negras.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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