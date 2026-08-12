Entregan a mujer buscada en EU mediante deportación controlada desde Coahuila

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Piedras Negras
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    Entregan a mujer buscada en EU mediante deportación controlada desde Coahuila
    María “N”, de 28 años, fue entregada a elementos de los Marshals de Estados Unidos tras ser detenida en Coahuila. LIDIET MEXICANO

La mujer, de 28 años y de origen estadounidense, fue detenida en Coahuila y entregada a autoridades de su país por el Puente Internacional 2 de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La coordinación entre corporaciones de seguridad de Coahuila y autoridades de Estados Unidos permitió concretar la deportación controlada de una mujer estadounidense que era buscada en su país por un delito relacionado con violencia contra integrantes de corporaciones de seguridad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) pusieron a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) a María “N”, de 28 años, para llevar a cabo el procedimiento de entrega por el Puente Internacional 2 de Piedras Negras-Eagle Pass.

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De acuerdo con el fiscal general, Federico Fernández Montañez, la mujer era requerida por autoridades estadounidenses por el delito de violencia contra miembros o integrantes de corporaciones de seguridad en Estados Unidos.

Una vez realizado el procedimiento migratorio correspondiente, María “N” fue entregada a elementos de la unidad de Marshals de Estados Unidos, quienes se hicieron cargo de su traslado y puesta a disposición de las autoridades de ese país.

Fernández Montañez destacó que este tipo de acciones son resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y autoridades extranjeras, siempre bajo el marco de la legislación mexicana.

El fiscal sostuvo que la colaboración entre las distintas corporaciones permite fortalecer las labores de seguridad y procuración de justicia, además de facilitar la entrega de personas requeridas por autoridades de otros países.

Como parte de este esquema, durante 2025 se concretaron 16 deportaciones controladas a través de las fronteras de Coahuila, mientras que en lo que va de 2026 suman 15 procedimientos de este tipo.

Las detenciones han sido realizadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Estatal, para posteriormente llevar a cabo los procedimientos correspondientes ante el Instituto Nacional de Migración.

Fernández Montañez resaltó que estas acciones forman parte del modelo de coordinación impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y señaló que Coahuila se mantiene, de acuerdo con mediciones del INEGI, como el segundo estado más seguro del país.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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