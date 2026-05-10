Estalla audiencia en Piedras Negras por presunta falsificación de documentos

Peritajes especializados practicados durante el juicio habrían detectado inconsistencias en firmas, sellos notariales y otros elementos contenidos en la documentación presentada ante el juzgado, situación que influyó en el fallo emitido por la autoridad judicial.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una audiencia civil por la disputa de un terreno entre familiares terminó en momentos de tensión dentro del Juzgado Primero Civil de Piedras Negras , luego de que se emitiera una resolución relacionada con el expediente 147/2026. Durante el proceso judicial, el abogado Héctor “N” fue señalado por presuntamente presentar documentos apócrifos para acreditar la compraventa del predio en conflicto.

Testigos señalaron que, tras darse a conocer la resolución, el ambiente se tornó hostil y el litigante reaccionó de manera alterada, lanzando insultos y presuntamente intentando agredir al juez, personal del juzgado y algunos de sus familiares. Pese a ello, la diligencia continuó bajo el protocolo correspondiente.

Dentro del mismo juicio comparecieron como testigos Raúl Emilio “N”, hijo del ex alcalde Claudio Bres, así como Irene “N”, viuda del ex edil, acompañada por Lorena Herrera. Parte de los involucrados sostiene que algunos testimonios contendrían declaraciones falsas para favorecer a una de las partes, aunque será la autoridad competente quien determine posibles responsabilidades legales.

Posteriormente, Héctor “N” aseguró que la resolución en su contra obedecía presuntamente a actos de discriminación relacionados con su orientación sexual. En medio de la controversia, autoridades exhortaron a ciudadanos que consideren haber sido afectados por documentos falsos o irregularidades patrimoniales a presentar denuncias formales ante las instancias correspondientes.

(Con información de medios locales)