Estalla audiencia en Piedras Negras por presunta falsificación de documentos

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Piedras Negras
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    Estalla audiencia en Piedras Negras por presunta falsificación de documentos
    Peritajes realizados durante el juicio habrían detectado irregularidades en firmas y sellos notariales dentro de documentos presentados para acreditar la compraventa de un predio, situación que influyó en la resolución emitida por el juzgado. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La audiencia se salió de control luego de que el juzgado emitiera un fallo adverso en un litigio por terrenos, donde peritajes señalaron presuntas irregularidades y falsificación

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una audiencia civil por la disputa de un terreno entre familiares terminó en momentos de tensión dentro del Juzgado Primero Civil de Piedras Negras, luego de que se emitiera una resolución relacionada con el expediente 147/2026. Durante el proceso judicial, el abogado Héctor “N” fue señalado por presuntamente presentar documentos apócrifos para acreditar la compraventa del predio en conflicto.

Peritajes especializados practicados durante el juicio habrían detectado inconsistencias en firmas, sellos notariales y otros elementos contenidos en la documentación presentada ante el juzgado, situación que influyó en el fallo emitido por la autoridad judicial.

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Testigos señalaron que, tras darse a conocer la resolución, el ambiente se tornó hostil y el litigante reaccionó de manera alterada, lanzando insultos y presuntamente intentando agredir al juez, personal del juzgado y algunos de sus familiares. Pese a ello, la diligencia continuó bajo el protocolo correspondiente.

Dentro del mismo juicio comparecieron como testigos Raúl Emilio “N”, hijo del ex alcalde Claudio Bres, así como Irene “N”, viuda del ex edil, acompañada por Lorena Herrera. Parte de los involucrados sostiene que algunos testimonios contendrían declaraciones falsas para favorecer a una de las partes, aunque será la autoridad competente quien determine posibles responsabilidades legales.

Posteriormente, Héctor “N” aseguró que la resolución en su contra obedecía presuntamente a actos de discriminación relacionados con su orientación sexual. En medio de la controversia, autoridades exhortaron a ciudadanos que consideren haber sido afectados por documentos falsos o irregularidades patrimoniales a presentar denuncias formales ante las instancias correspondientes.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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