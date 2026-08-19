Estudiantes de la UTNC de Nava, Coahuila, ponen a prueba proyectos de software e inteligencia artificial

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    Estudiantes de la UTNC de Nava, Coahuila, ponen a prueba proyectos de software e inteligencia artificial
    Estudiantes de Desarrollo de Software Multiplataforma e Inteligencia Artificial de la UTNC expusieron las soluciones construidas durante el cuatrimestre. CORTESÍA

Los trabajos fueron sometidos a revisión de diseño, documentación, innovación y viabilidad como parte del Proyecto Integrador I

NAVA, COAH.- Del código a una propuesta funcional. Estudiantes de Desarrollo de Software Multiplataforma e Inteligencia Artificial de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) de Nava, Coahuila, presentaron sus proyectos de Proyecto Integrador I ante un jurado, en una jornada que puso a prueba el trabajo realizado durante el cuatrimestre.

Los alumnos expusieron el funcionamiento y los avances técnicos de sus propuestas, además de presentar la documentación y las pruebas utilizadas para respaldar su viabilidad. La evaluación consideró aspectos como diseño, innovación, documentación técnica y factibilidad.

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Más allá de una exposición escolar, el ejercicio refleja el perfil que están adquiriendo los estudiantes de estas carreras: desarrollar soluciones que puedan atender problemas concretos mediante programación, manejo de datos y tecnologías inteligentes.

El programa de Desarrollo de Software Multiplataforma prepara a los estudiantes para crear aplicaciones web, móviles y soluciones en la nube, además de trabajar con bases de datos, software embebido y seguridad.

La formación en Inteligencia Artificial representa una incorporación más reciente. La cuenta pública de la universidad registra este programa entre sus nuevos TSU de 2025, mientras que para el inicio del ciclo 2026 ya aparecen estudiantes inscritos en la carrera.

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La oferta tecnológica de la UTNC también contempla una Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital, con áreas relacionadas con sistemas inteligentes, internet de las cosas, ciberseguridad, ciencia de datos e integración de proyectos de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La presentación de los proyectos marca así una etapa en la que los estudiantes comienzan a probar, documentar y defender ante evaluadores soluciones tecnológicas antes de enfrentarse al entorno profesional.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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