Expiden hasta 50 certificados de discapacidad al día en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El personal encargado de expedir certificados de discapacidad trabaja a marchas forzadas, con un promedio de entre 40 y 50 documentos diarios, tanto de nueva emisión como de renovación. El objetivo es mantener actualizada la condición de los pacientes y garantizar su acceso a diversos apoyos. Ernesto González, director del Centro de Rehabilitación Integral, subrayó que la actualización de este certificado es esencial, ya que permite realizar un nuevo diagnóstico y verificar si la condición del paciente ha cambiado con el tiempo. Recordó que algunas discapacidades pueden mejorar o requerir reevaluaciones periódicas.

El funcionario destacó que la discapacidad no se limita a una función física, sino que también involucra factores sociales, como dificultades de movilidad, barreras laborales y obstáculos para acceder a servicios. Todos estos elementos se consideran dentro del diagnóstico integral. Para tramitar el certificado, los interesados deben presentar su CURP y una fotografía tamaño infantil. Tras registrarse, reciben un turno y pasan a consulta con un médico evaluador. El proceso inicia con un análisis social, realizado por el área de trabajo social y personal administrativo, donde se recopila información sobre el entorno del paciente. Posteriormente, el usuario es canalizado a valoración médica para determinar su condición física.

Este procedimiento permite emitir un diagnóstico completo, que contempla tanto la situación clínica como las limitaciones cotidianas del paciente, fortaleciendo así la validez del certificado. La atención se brinda de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. González invitó a la población que requiera este documento a acudir con la documentación solicitada para agilizar el trámite.

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