Llevan charla de prevención de embarazos en adolescentes a jóvenes en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 21 marzo 2026
    Llevan charla de prevención de embarazos en adolescentes a jóvenes en Piedras Negras
    El enfoque incluye tanto a hombres como a mujeres en la responsabilidad compartida. ESPECIAL

La educación sexual integral es fundamental para prevenir embarazos no planeados

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevó a cabo una jornada educativa como parte de la estrategia JuvenIMSS en el Conalep Plantel Piedras Negras, con el objetivo de fomentar la salud y el autocuidado entre adolescentes.

La iniciativa busca reforzar la prevención de riesgos en este sector de la población, abordando temas clave como la salud sexual y la prevención de embarazos en estudiantes. Durante la actividad, especialistas del instituto dialogaron con jóvenes sobre métodos anticonceptivos y programas de planificación familiar, brindando información clara y accesible.

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Asimismo, se desarrollaron pláticas de consejería enfocadas en la prevención del embarazo en adolescentes, promoviendo una visión integral de la sexualidad basada en la responsabilidad. Los expertos destacaron la importancia de que tanto hombres como mujeres puedan vivir una vida sexual plena, informada y consciente.

El taller estuvo dirigido a alumnos de los grupos 201 y 401, quienes recibieron herramientas fundamentales para el autocuidado en su vida sexual, fortaleciendo su capacidad para tomar decisiones informadas.

Autoridades del IMSS subrayaron que este tipo de pláticas son esenciales para reducir riesgos en la juventud, ya que contribuyen a prevenir embarazos no planeados y enfermedades de transmisión sexual, además de fomentar una cultura de responsabilidad, respeto y bienestar. A través de JuvenIMSS, se busca generar conciencia desde edades tempranas y construir entornos más saludables para las nuevas generaciones.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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