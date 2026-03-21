Llevan charla de prevención de embarazos en adolescentes a jóvenes en Piedras Negras

La iniciativa busca reforzar la prevención de riesgos en este sector de la población, abordando temas clave como la salud sexual y la prevención de embarazos en estudiantes. Durante la actividad, especialistas del instituto dialogaron con jóvenes sobre métodos anticonceptivos y programas de planificación familiar, brindando información clara y accesible.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevó a cabo una jornada educativa como parte de la estrategia JuvenIMSS en el Conalep Plantel Piedras Negras, con el objetivo de fomentar la salud y el autocuidado entre adolescentes.

Asimismo, se desarrollaron pláticas de consejería enfocadas en la prevención del embarazo en adolescentes, promoviendo una visión integral de la sexualidad basada en la responsabilidad. Los expertos destacaron la importancia de que tanto hombres como mujeres puedan vivir una vida sexual plena, informada y consciente.

El taller estuvo dirigido a alumnos de los grupos 201 y 401, quienes recibieron herramientas fundamentales para el autocuidado en su vida sexual, fortaleciendo su capacidad para tomar decisiones informadas.

Autoridades del IMSS subrayaron que este tipo de pláticas son esenciales para reducir riesgos en la juventud, ya que contribuyen a prevenir embarazos no planeados y enfermedades de transmisión sexual, además de fomentar una cultura de responsabilidad, respeto y bienestar. A través de JuvenIMSS, se busca generar conciencia desde edades tempranas y construir entornos más saludables para las nuevas generaciones.