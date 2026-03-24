Piedras Negras: Casillas especiales operarán con urnas electrónicas por primera vez en la región

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 24 marzo 2026
    Piedras Negras: Casillas especiales operarán con urnas electrónicas por primera vez en la región
    Las casillas especiales utilizarán urnas electrónicas. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Permitirán votar a quienes no se encuentren en su sección electoral

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con miras al próximo proceso electoral, el pasado 13 de marzo se propusieron las ubicaciones donde serán instaladas las casillas especiales extraordinarias destinadas a la ciudadanía en tránsito, informó la vocal ejecutiva del INE en Piedras Negras, Nataly Mendoza Zamudio.

Estas casillas están diseñadas para atender a las y los ciudadanos que, por diversas razones, no se encuentren en su sección electoral el día de la jornada y requieran ejercer su derecho al voto en otro punto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/llevan-charla-de-prevencion-de-embarazos-en-adolescentes-a-jovenes-en-piedras-negras-BL19655477

En el municipio de Acuña, una de las casillas será colocada en la Secundaria Federal de la Sección 17, mientras que en Piedras Negras se instalará en la Escuela Ignacio Altamirano, ubicada en la Sección 600, frente a la calle Simón Carranza.

La funcionaria del Instituto Nacional Electoral explicó que estos puntos fueron seleccionados estratégicamente para facilitar el acceso a la población que se encuentre en tránsito durante el día de la elección.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/supervisan-cuarentenarias-de-coahuila-rumbo-a-reactivar-exportacion-ganadera-EI19663502

Como novedad, se informó que estas casillas operarán mediante urnas electrónicas, lo que representa un ejercicio innovador dentro del proceso de votación, aplicado únicamente en este tipo de casillas.

El uso de esta tecnología permitirá agilizar la emisión del voto y facilitar la identificación de los ciudadanos en la lista nominal, haciendo el proceso más rápido y eficiente.

Con esta medida se busca mejorar la atención a las personas en tránsito, garantizando su participación y reduciendo los tiempos de espera durante la jornada electoral.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Conciencia trumpista

Conciencia trumpista
true

Isla del Sol, la extorsión de la 4T para Cuba
true

POLITICÓN: En el Plan B, el PT se la vuelve a hacer a la 4T
Ana Cristina García Rumayor, gerente de ARHCOS, comentó que el apoyo a las Pymes será distinto al apoyo de las empresas corporativas internacionales por los procesos estandarizados.

Saltillo: Asociación de RRHH plantea apoyar a las PYMES ante la reducción de la jornada laboral
Diversas fuentes oficiales en Teherán han negado que se estén llevando a cabo conversaciones.

La violencia en Oriente Medio continúa después de que Trump afirmara haber mantenido conversaciones ‘muy buenas’ con Irán
El entrenamiento incluyó ejercicios de corrido de bases y fundamentos defensivos por posición.

Saltillo: Mario Meza se integra y Saraperos se declaran listos para debut ante Acereros
A medio siglo del golpe de 1976, la conmemoración de este año estuvo marcada por las protestas contra los profundos recortes presupuestarios y las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, que han impactado también en la financiación de los sitios de memoria.

Los recortes del gobierno de Argentina socavan la memoria de dictadura
El presidente Donald Trump amenazó el sábado con desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los aeropuertos a partir del lunes 23 de marzo si los demócratas no aprobaban de inmediato un plan para financiar el Departamento de Seguridad Nacional.

Agentes del ICE ya patrullan aeropuertos en EU: lo que hay que saber