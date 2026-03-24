Piedras Negras: Casillas especiales operarán con urnas electrónicas por primera vez en la región

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con miras al próximo proceso electoral, el pasado 13 de marzo se propusieron las ubicaciones donde serán instaladas las casillas especiales extraordinarias destinadas a la ciudadanía en tránsito, informó la vocal ejecutiva del INE en Piedras Negras, Nataly Mendoza Zamudio. Estas casillas están diseñadas para atender a las y los ciudadanos que, por diversas razones, no se encuentren en su sección electoral el día de la jornada y requieran ejercer su derecho al voto en otro punto.

En el municipio de Acuña, una de las casillas será colocada en la Secundaria Federal de la Sección 17, mientras que en Piedras Negras se instalará en la Escuela Ignacio Altamirano, ubicada en la Sección 600, frente a la calle Simón Carranza. La funcionaria del Instituto Nacional Electoral explicó que estos puntos fueron seleccionados estratégicamente para facilitar el acceso a la población que se encuentre en tránsito durante el día de la elección.

Como novedad, se informó que estas casillas operarán mediante urnas electrónicas, lo que representa un ejercicio innovador dentro del proceso de votación, aplicado únicamente en este tipo de casillas. El uso de esta tecnología permitirá agilizar la emisión del voto y facilitar la identificación de los ciudadanos en la lista nominal, haciendo el proceso más rápido y eficiente. Con esta medida se busca mejorar la atención a las personas en tránsito, garantizando su participación y reduciendo los tiempos de espera durante la jornada electoral.

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