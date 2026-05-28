Fallece el doctor Loth Tipá Mota Nataren en Piedras Negras

De acuerdo con los primeros reportes, el deceso habría ocurrido por causas naturales tras diversos padecimientos que se agravaron con el tiempo. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a su domicilio en la colonia Buena Vista Norte, donde confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La comunidad médica y social de Piedras Negras lamenta el fallecimiento del doctor Loth Tipá Mota Natharen, ocurrido la mañana de este jueves a los 85 años de edad.

Originario de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y nacido el 29 de marzo de 1941, Mota Natharen se formó como médico cirujano y partero, además de especializarse en tanatología. En Piedras Negras desarrolló gran parte de su vida profesional y familiar junto a su esposa y sus seis hijos.

Durante su trayectoria ocupó diversos cargos públicos relacionados con el sector salud. Fue director de la clínica del ISSSTE en Piedras Negras y director médico del Cereso durante una década.

Además de su labor médica, participó en política como militante del PRI y del PAN, llegando a desempeñarse como diputado local. También integró el Club de Leones por más de 30 años, impulsando proyectos de apoyo social en beneficio de la comunidad.