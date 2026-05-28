Fallece el doctor Loth Tipá Mota Nataren en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Fallece el doctor Loth Tipá Mota Nataren en Piedras Negras
    El doctor Loth Tipá Mota Natharen desempeñó cargos médicos, políticos y de apoyo social en Piedras Negras durante varias décadas. ARCHIVO

El médico, exfuncionario y exdiputado murió a los 85 años; desarrolló gran parte de su trayectoria profesional y social en la ciudad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La comunidad médica y social de Piedras Negras lamenta el fallecimiento del doctor Loth Tipá Mota Natharen, ocurrido la mañana de este jueves a los 85 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el deceso habría ocurrido por causas naturales tras diversos padecimientos que se agravaron con el tiempo. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a su domicilio en la colonia Buena Vista Norte, donde confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/advierte-diocesis-de-piedras-negras-sobre-vulnerabilidad-infantil-LD21009938

Originario de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y nacido el 29 de marzo de 1941, Mota Natharen se formó como médico cirujano y partero, además de especializarse en tanatología. En Piedras Negras desarrolló gran parte de su vida profesional y familiar junto a su esposa y sus seis hijos.

Durante su trayectoria ocupó diversos cargos públicos relacionados con el sector salud. Fue director de la clínica del ISSSTE en Piedras Negras y director médico del Cereso durante una década.

Además de su labor médica, participó en política como militante del PRI y del PAN, llegando a desempeñarse como diputado local. También integró el Club de Leones por más de 30 años, impulsando proyectos de apoyo social en beneficio de la comunidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Doctores
Fallecimientos

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Censura presidencial

Censura presidencial
true

El sexenio de Sheinbaum va de tropiezo en tropiezo
true

POLITICÓN: ¿Qué pasará con Óscar Nájera? Rector de la UAdeC pide aplicar Código de Ética ‘parejo’
Elementos de la policía acudieron al lugar.

Choque de cuatrimoto deja a una mujer sin vida, en Saltillo
Saltillo concentra el mayor número de casos de gusano barrenador en Coahuila, mientras autoridades mantienen monitoreo en distintas regiones del estado.

Coahuila suma 31 casos de gusano barrenador; 15 siguen activos
Wilmer Font abrió por Saraperos en la derrota ante Caliente de Durango.

Saraperos cae 9-2 ante Caliente y pierde la serie en Durango
Desarticulan narcolaboratorio en Guatemala

Desmantelan narcolaboratorio, formado por 3 inmuebles, en la frontera Guatemala-México
El programa nuclear iraní es uno de los principales puntos de tensión en las conversaciones entre Washington y Teherán para establecer un acuerdo.

Rechaza Trump que Rusia o China controlen uranio enriquecido de Irán