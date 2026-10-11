Fallece peatón arrollado por motociclista en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Fallece peatón arrollado por motociclista en Piedras Negras
    Emilio falleció después de permanecer 12 días hospitalizado por las lesiones del atropellamiento, en Piedras Negras. CORTESÍA

El hombre permaneció 12 días en condición crítica después del impacto; el conductor involucrado ya enfrentaba un procedimiento judicial

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Después de permanecer 12 días hospitalizado por las lesiones sufridas al ser atropellado por una motocicleta, Emilio Fuentes Baltazar falleció el sábado en el Hospital General de Zona número 11 del IMSS, en Piedras Negras, Coahuila.

Sus familiares informaron del deceso del hombre, a quien identificaron como una persona de 58 años. El atropellamiento ocurrió sobre la avenida Román Cepeda, a la altura del ejido Piedras Negras, y derivó en una investigación contra el conductor involucrado.

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Los primeros reportes del percance establecieron que Emilio cruzaba la vialidad cuando fue embestido por una motocicleta conducida por Héctor Manuel “N”, de 29 años. Socorristas de Bomberos auxiliaron al peatón y lo trasladaron al hospital, donde quedó internado debido a la gravedad de sus heridas.

Durante su hospitalización permaneció en condición crítica y recibió atención en terapia intensiva. Mientras los médicos atendían al lesionado, el Ministerio Público integró la carpeta correspondiente y puso el caso a consideración de un juez.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, había informado que el expediente fue judicializado después de cumplirse 48 horas de la detención del motociclista, sin que se concretara un acuerdo con los familiares. En ese momento, los investigadores esperaban una mejoría del paciente para recabar su declaración.

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Héctor Manuel “N” fue reportado como vinculado a proceso por lesiones y daños culposos. Con el fallecimiento del peatón, la imputación podría modificarse a homicidio culposo, conforme avancen las actuaciones del caso.

Tras la muerte, personal médico notificó a las autoridades. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital y dispusieron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia y establecer la causa del deceso.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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