Celebran a 713 graduados de talleres comunitarios en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con un emotivo acto en el Teatro José Vasconcelos, el Gobierno Municipal reconoció el esfuerzo de 713 personas que durante tres meses participaron en talleres y cursos gratuitos en nueve centros comunitarios de la ciudad.

Los graduados, entre quienes se encontraban madres de familia, adultos mayores, jóvenes y niños, recibieron de manos de las autoridades municipales sus certificados de finalización.

El alcalde Jacobo Rodríguez destacó que para la administración de la “Nueva Historia” estos centros no son solo edificios, sino espacios vivos que generan una verdadera transformación personal. “Aquí no importa la edad, lo que importa es la voluntad de aprender y crecer”, subrayó.

El director de Centros Comunitarios, Roberto Bustamante Domínguez, resaltó que la oferta formativa ha fomentado tanto el desarrollo de habilidades como el emprendimiento.