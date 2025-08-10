Celebran a 713 graduados de talleres comunitarios en Piedras Negras
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El Gobierno Municipal entregó certificados a participantes de cursos gratuitos que fomentan el aprendizaje y el emprendimiento
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con un emotivo acto en el Teatro José Vasconcelos, el Gobierno Municipal reconoció el esfuerzo de 713 personas que durante tres meses participaron en talleres y cursos gratuitos en nueve centros comunitarios de la ciudad.
Los graduados, entre quienes se encontraban madres de familia, adultos mayores, jóvenes y niños, recibieron de manos de las autoridades municipales sus certificados de finalización.
TE PUEDE INTERESAR: Culmina en Eagle Pass el Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el exterior
El alcalde Jacobo Rodríguez destacó que para la administración de la “Nueva Historia” estos centros no son solo edificios, sino espacios vivos que generan una verdadera transformación personal. “Aquí no importa la edad, lo que importa es la voluntad de aprender y crecer”, subrayó.
El director de Centros Comunitarios, Roberto Bustamante Domínguez, resaltó que la oferta formativa ha fomentado tanto el desarrollo de habilidades como el emprendimiento.
Entre los cursos impartidos se incluyeron maquillaje, globoflexia, repostería, corte de cabello, bisutería, uñas acrílicas y manualidades, además de actividades deportivas, culturales y de reforzamiento escolar.
También se ofreció un curso de braille, dirigido especialmente a personas con discapacidad visual, lo que reafirma el compromiso de inclusión social.
Durante la ceremonia, estuvieron presentes la directora general de Bienestar, Mayra Ruby Rangel; la directora de Desarrollo Social, Cinthya Villarreal Sánchez; y el primer regidor, Ricardo Muzquiz, quienes junto con el alcalde entregaron personalmente los certificados y felicitaron a los graduados.