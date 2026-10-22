Firma municipio de Jiménez compromiso para reforzar atención con enfoque de derechos humanos

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    Firma municipio de Jiménez compromiso para reforzar atención con enfoque de derechos humanos
    La alcaldesa de Jiménez, Coahuila, Claudia Maribel González Espinoza, encabezó la firma de la Carta Compromiso en materia de Derechos Humanos. CORTESÍA

La colaboración con la CDHEC contempla capacitación y sensibilización, además de fortalecer las políticas públicas del municipio

JIMÉNEZ, COAH.- La capacitación, la atención ciudadana y las políticas públicas municipales serán los ejes de colaboración entre el Ayuntamiento de Jiménez, Coahuila, y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), tras la firma de una Carta Compromiso en esta materia.

La alcaldesa Claudia Maribel González Espinoza encabezó la formalización del documento, con el que la administración municipal busca fortalecer las acciones encaminadas a promover, proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos de la población.

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El compromiso contempla actividades de capacitación y sensibilización, así como el fortalecimiento de la atención que se brinda a los ciudadanos. Estos componentes forman parte del trabajo que el Municipio plantea desarrollar en coordinación con el organismo estatal.

Otro de los ejes es el fortalecimiento de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, para incorporar esta perspectiva en las decisiones y acciones de la administración local.

La carta establece así una base de colaboración institucional que abarca tanto la promoción de los derechos como su consideración en el servicio público y en la relación cotidiana del gobierno municipal con los habitantes.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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