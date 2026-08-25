Fiscalía de Coahuila fortalece atención ciudadana y agiliza denuncias rezagadas en la Región Norte

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    Fiscalía de Coahuila fortalece atención ciudadana y agiliza denuncias rezagadas en la Región Norte
    Rigoberto Rodríguez Ríos informó que la Fiscalía General del Estado implementó el programa Lunes de Atención Ciudadana para acercar la procuración de justicia a la población. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La Fiscalía en la Zona Norte Uno fortalece la atención ciudadana mediante el programa Lunes de Atención Ciudadana y mantiene acciones contra el maltrato animal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de acercar la procuración de justicia a la ciudadanía y combatir el rezago, la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Zona Norte Uno implementó el programa Lunes de Atención Ciudadana, informó el delegado regional, Rigoberto Rodríguez Ríos.

Este esquema, derivado de las directrices del fiscal general Federico Fernández Montañez, busca brindar una respuesta directa a quienes acuden a las delegaciones en busca de apoyo legal o seguimiento a carpetas de investigación pendientes.

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PROXIMIDAD SOCIAL

Cada jornada semanal concentra la atención de entre 25 y 30 personas, cuyos casos abarcan desde denuncias recientes hasta expedientes que acumulaban retrasos. Según el funcionario, a cada asunto se le asigna un seguimiento puntual hasta buscar su resolución, lo que ha permitido recuperar la confianza en la institución.

Asimismo, el programa funciona como una ventanilla de orientación: cuando las demandas no corresponden al ámbito penal, el personal canaliza a los ciudadanos a instituciones competentes, como la Defensoría Pública o el DIF.

ACCIONES CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

En el rubro de protección a los “Seres Sintientes”, el delegado recalcó que la dependencia mantiene una política de cero tolerancia. Se integran carpetas de investigación por delitos que van desde lesiones, abandono y desatención que ponen en riesgo la vida, hasta casos de crueldad extrema con saldo fatal.

Rodríguez Ríos destacó que diversas indagatorias han permitido identificar y llevar ante la justicia a los presuntos responsables. Incluso, citó como ejemplo la localización de un imputado radicado en el extranjero que contaba con una orden de aprehensión vigente, logrando ser detenido cuando fue deportado y posteriormente su presentación ante los tribunales locales.

Finalmente, el delegado subrayó que la corporación mantiene la instrucción de dar continuidad a las investigaciones bajo la premisa del gobernador Manolo Jiménez Salinas de que “quien la hace, la paga”, consolidando así el compromiso con la justicia penal y el bienestar animal en la región.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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