El próximo ataque terrorista del 11-S podría planearse donde menos lo esperamos, advierte el jefe de los servicios de inteligencia británicos

El general Ken McCallum , director de la agencia, normalmente muy hermética, eligió el 25 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre para hacer un “llamamiento a la acción” a gobiernos, empresas y ciudadanos para que se unan y eviten otra atrocidad.

El jefe del servicio de inteligencia británico MI5 hizo una inusual declaración pública el viernes para advertir que el próximo complot terrorista de la magnitud del 11-S “podría estar gestándose ya en algún lugar que aún no estamos buscando”.

“Sabemos que el próximo shock estratégico, por definición, no se parecerá al anterior. Esa es quizás la lección más importante de todas”, escribió McCallum en un editorial para el periódico Independent.

“Por supuesto, siempre debemos aprender del último ataque, pero debemos tener cuidado de no prepararnos brillantemente para luchar contra el enemigo de ayer, utilizando los métodos de ayer, contra el objetivo de ayer... La incómoda verdad es que el próximo shock estratégico puede estar gestándose ya en algún lugar al que aún no estamos mirando”.

A diferencia de lo que ocurría en 2001, dijo McCallum, muchos sistemas y servicios de seguridad son operados por el sector privado, y prevenir el próximo ataque requerirá cooperación.

“Tras 25 años, hago un llamamiento a la acción: el gobierno, las empresas, el mundo académico y la ciudadanía deben tratar la seguridad nacional no como una preocupación especializada de un puñado de agencias, sino como un esfuerzo nacional compartido”.

Si bien Al Qaeda se ha visto considerablemente debilitada en los últimos 25 años, sigue siendo una amenaza, al igual que otros grupos terroristas con aspiraciones de llevar a cabo ataques con numerosas víctimas, advirtió McCallum.

El director del MI5 mencionó un complot islamista recientemente desarticulado para asesinar a cientos de miembros de la comunidad judía en la ciudad de Manchester, en el norte de Inglaterra.

También señaló el aumento de la agresión respaldada por el Estado, que abarca desde el sabotaje llevado a cabo por grupos criminales afines hasta los ciberataques contra centrales eléctricas.

“Lamentablemente, la ambición terrorista de causar numerosas víctimas persiste... pero la amenaza terrorista ahora convive con las amenazas estratégicas a la seguridad nacional que plantean los Estados capaces”, escribió.