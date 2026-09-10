Lobos UAdeC vs Potros: la jauría busca su primer triunfo en su estreno en Saltillo
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Tras caer en Chihuahua, el equipo de Daniel Carrete buscará equilibrar su marca y aprovechar el respaldo de su afición en el Jorge Castro Medina
Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila tendrán su primera cita con la afición de Saltillo este viernes 11 de septiembre, cuando reciban a los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora en el Estadio Jorge Castro Medina, dentro de la Semana 2 de la Liga Mayor ONEFA 2026.
El encuentro aparece programado a las 6 de la tarde, en el calendario publicado por Potros. Para la jauría, el estreno como local representa la oportunidad de conseguir su primera victoria y equilibrar su marca después de caer en Chihuahua.
Lobos llega con registro de 0-1 tras perder 21-10 ante las Águilas de la UACH. El resultado dejó una tarea concreta para el conjunto coahuilense: sostener durante la segunda mitad la ventaja que construyó antes del descanso en su presentación de la campaña.
En aquel partido, José Carlos Valdez Robledo abrió el marcador con un touchdown terrestre y Nicolás Silva agregó el punto extra. Más adelante, el pateador convirtió un gol de campo que permitió a la UAdeC marcharse al vestidor arriba 10-7.
Sin embargo, las Águilas respondieron con 14 puntos sin contestación. Una carrera de 15 yardas de Hugo Eduardo Domínguez y una conexión de 65 yardas entre Andrés Jiménez y Santiago Nájera resolvieron el encuentro para los anfitriones.
Ese antecedente permite anticipar dos aspectos ante Potros: mantener la producción ofensiva después del intermedio y limitar las jugadas explosivas del rival. Convertir las posesiones en puntos será fundamental para aprovechar el respaldo de las tribunas.
La temporada también marca nueva etapa para el programa universitario. Daniel Carrete dirige al equipo como head coach, mientras Frank González encabeza el proyecto de futbol americano. El plantel reúne a 68 jugadores, entre ellos 27 que vestirán por primera vez los colores de Lobos.
Con el regreso al Grupo Norte y el objetivo de volver a playoffs, la escuadra saltillense necesita comenzar a construir resultados. El duelo ante ITSON abrirá una serie de compromisos en su estadio, pues el 18 de septiembre recibirá a Tecos de la UAG.
Para Lobos, el reto inmediato será transformar su presentación ante la afición en el primer triunfo de la campaña.