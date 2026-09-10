Lobos UAdeC vs Potros: la jauría busca su primer triunfo en su estreno en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/
    Lobos UAdeC vs Potros: la jauría busca su primer triunfo en su estreno en Saltillo
    Lobos de la UAdeC recibirá a Potros ITSON en el Estadio Jorge Castro Medina, en busca de su primera victoria de la temporada 2026. FOTO: FACEBOOK

Tras caer en Chihuahua, el equipo de Daniel Carrete buscará equilibrar su marca y aprovechar el respaldo de su afición en el Jorge Castro Medina

Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila tendrán su primera cita con la afición de Saltillo este viernes 11 de septiembre, cuando reciban a los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora en el Estadio Jorge Castro Medina, dentro de la Semana 2 de la Liga Mayor ONEFA 2026.

El encuentro aparece programado a las 6 de la tarde, en el calendario publicado por Potros. Para la jauría, el estreno como local representa la oportunidad de conseguir su primera victoria y equilibrar su marca después de caer en Chihuahua.

Lobos llega con registro de 0-1 tras perder 21-10 ante las Águilas de la UACH. El resultado dejó una tarea concreta para el conjunto coahuilense: sostener durante la segunda mitad la ventaja que construyó antes del descanso en su presentación de la campaña.

https://vanguardia.com.mx/deportes/tenis/sabalenka-vs-rybakina-final-del-us-open-2026-con-un-tricampeonato-en-juego-IH23420888

En aquel partido, José Carlos Valdez Robledo abrió el marcador con un touchdown terrestre y Nicolás Silva agregó el punto extra. Más adelante, el pateador convirtió un gol de campo que permitió a la UAdeC marcharse al vestidor arriba 10-7.

Sin embargo, las Águilas respondieron con 14 puntos sin contestación. Una carrera de 15 yardas de Hugo Eduardo Domínguez y una conexión de 65 yardas entre Andrés Jiménez y Santiago Nájera resolvieron el encuentro para los anfitriones.

Ese antecedente permite anticipar dos aspectos ante Potros: mantener la producción ofensiva después del intermedio y limitar las jugadas explosivas del rival. Convertir las posesiones en puntos será fundamental para aprovechar el respaldo de las tribunas.

$!La jauría universitaria buscará hacerse fuerte en Saltillo y sumar ante Potros ITSON su primera victoria de la campaña.
La jauría universitaria buscará hacerse fuerte en Saltillo y sumar ante Potros ITSON su primera victoria de la campaña. FOTO: FACEBOOK

La temporada también marca nueva etapa para el programa universitario. Daniel Carrete dirige al equipo como head coach, mientras Frank González encabeza el proyecto de futbol americano. El plantel reúne a 68 jugadores, entre ellos 27 que vestirán por primera vez los colores de Lobos.

Con el regreso al Grupo Norte y el objetivo de volver a playoffs, la escuadra saltillense necesita comenzar a construir resultados. El duelo ante ITSON abrirá una serie de compromisos en su estadio, pues el 18 de septiembre recibirá a Tecos de la UAG.

Para Lobos, el reto inmediato será transformar su presentación ante la afición en el primer triunfo de la campaña.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol Americano
Previa

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Lobos UAdeC
ONEFA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
true

Guerra abierta en Morena

La Nueva Escuela Mexicana

La Nueva Escuela Mexicana
Río Sonora contaminado tras el desastre de Grupo México en el 2014

La ONU confirma que la contaminación persiste en el Río Sonora a 12 años del desastre de Grupo México
true

Saltillo: CFE y Agsal necesitan mejorar su coordinación
El azúcar y las grasas son dos de los ingredientes que más estimulan el paladar y se utilizan en los alimentos industriales.

¿Comes por ansiedad? Consejos útiles para evitar la adicción a los alimentos estimulantes
Proyecto. Tristán Maze da vida a Xavi, un joven cuya aparente seguridad comienza a desmoronarse conforme avanza la historia de ‘Proyecto Final’.

De Saltillo a Netflix: Tristán Maze conquista las pantallas con el microdrama ‘Proyecto Final’
¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos mexicanos, Tropicalísimo Apache, Final del Mundial de Tiro con Arco y mucho teatro

¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos mexicanos, Tropicalísimo Apache, Final del Mundial de Tiro con Arco y mucho teatro
Elías Montiel deja al Pachuca para convertirse en nuevo jugador rojinegro en una operación de 12 millones de dólares fijos más otros tres en variables.

¡Bombazo del Atlas! Elías Montiel llega a los Zorros por cerca de 15 millones de dólares