Lobos UAdeC vs Potros: la jauría busca su primer triunfo en su estreno en Saltillo

Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila tendrán su primera cita con la afición de Saltillo este viernes 11 de septiembre, cuando reciban a los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora en el Estadio Jorge Castro Medina, dentro de la Semana 2 de la Liga Mayor ONEFA 2026.

El encuentro aparece programado a las 6 de la tarde, en el calendario publicado por Potros. Para la jauría, el estreno como local representa la oportunidad de conseguir su primera victoria y equilibrar su marca después de caer en Chihuahua.

Lobos llega con registro de 0-1 tras perder 21-10 ante las Águilas de la UACH. El resultado dejó una tarea concreta para el conjunto coahuilense: sostener durante la segunda mitad la ventaja que construyó antes del descanso en su presentación de la campaña.