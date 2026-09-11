La atención que recibe Lindsay Clancy en un hospital psiquiátrico le está costando a los contribuyentes más de medio millón de dólares al año

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    La atención que recibe Lindsay Clancy en un hospital psiquiátrico le está costando a los contribuyentes más de medio millón de dólares al año
    Y los gastos diarios de Clancy podrían ser aún mayores: desde los asesinatos, ha estado bajo estricta vigilancia para prevenir suicidios, lo que requiere que tenga un asistente con ella las 24 horas del día. AP

El hospital estatal al norte de Boston cobra al gobierno al menos 1.700 dólares al día por cada paciente psiquiátrico residente

Lindsay Clancy le está costando a los contribuyentes de Massachusetts cientos de miles de dólares al año, y millones a largo plazo, debido al tratamiento médico continuo que debe recibir tras la anulación de su juicio.

Es probable que la atención médica de Clancy cueste al menos 620.500 dólares al año mientras permanezca en el Hospital de Tewksbury, donde ha estado recibiendo tratamiento durante la mayor parte de los tres años y medio transcurridos desde que mató a sus hijos e intentó quitarse la vida en enero de 2023.

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El hospital estatal al norte de Boston cobra al gobierno al menos 1.700 dólares al día por cada paciente psiquiátrico residente, categoría en la que probablemente entraría Clancy, que se enfrenta a un diagnóstico de trastorno bipolar y otras necesidades psicológicas como el trastorno de estrés postraumático.

Pero Clancy, que quedó paralizada y en silla de ruedas tras su intento de suicidio después del asesinato, también podría ser considerada una “paciente crónica”, lo que, según las últimas cifras del Departamento de Salud Pública de Massachusetts, el hospital factura a 1.850 dólares al día y al menos 675.250 dólares al año.

Y los gastos diarios de Clancy podrían ser aún mayores: desde los asesinatos, ha estado bajo estricta vigilancia para prevenir suicidios, lo que requiere que tenga un asistente con ella las 24 horas del día.

Sin embargo, aún no está claro cuál será el costo exacto de su atención médica. El Departamento de Salud Pública no respondió a la solicitud de comentarios.

Clancy, de 36 años, afirmó que sufría de una grave depresión posparto tras el nacimiento de su tercer hijo en los meses previos al 24 de enero de 2023, lo que, según ella, culminó en alucinaciones de una voz aterradora que la instaba a cometer los asesinatos.

El problema se vio agravado por una combinación de medicamentos que le habían recetado sus diversos proveedores de atención médica, los cuales, según ella, la llevaron directamente a estrangular a sus hijos —Cora, de 5 años, Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses— antes de cortarse la garganta y saltar por la ventana de su habitación.

La cuestión central de su juicio de seis semanas fue si realmente padecía una enfermedad mental grave; los fiscales argumentaron que las decisiones que tomó, incluyendo planear los asesinatos y pedirle a su esposo que hiciera un recado antes de cometerlos, indicaban que sabía lo que hacía y era penalmente responsable de las muertes.

La mayoría de los miembros del jurado coincidieron con la fiscalía y quisieron declararla no culpable por razón de demencia, pero un miembro se negó a estar de acuerdo y provocó la anulación del juicio el 4 de septiembre tras una agotadora semana de deliberaciones.

Eso significa que Clancy volverá a comparecer ante los tribunales en algún momento en el futuro, y si logra ser declarada no culpable por razón de demencia, probablemente pasará años en un hospital estatal similar al de Tewksbury.

Clancy podría optar a la libertad condicional si los médicos consideran que no representa un peligro para sí misma ni para el público, pero el juez William Sullivan les dijo a los miembros del jurado antes de las deliberaciones que podría “permanecer internada de por vida”.

El abogado penalista de Massachusetts, Peter Elikann, coincidió con la valoración de Sullivan y declaró: “Puede que nunca vuelva a ver la luz del día, o que posiblemente sea puesta en libertad dentro de décadas”.

Uno de los hospitales en los que podría acabar pasando ese tiempo es el Hospital Estatal de Bridgewater, un centro al sur de Boston, que gasta unos 367.007 dólares por paciente al año, lo que significa que su atención médica podría costar a los contribuyentes decenas de millones a lo largo de los años.

Y si la declararan culpable, los costes de su atención médica también serían elevados, aunque no tan severos.

Los costos anuales por paciente en las prisiones de Massachusetts suelen rondar entre los 100.000 y los 250.000 dólares al año.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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