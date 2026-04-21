Fracking genera empleos, pero preocupa daño a la tierra y mantos acuíferos: Diócesis de Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 21 abril 2026
    Fracking genera empleos, pero preocupa daño a la tierra y mantos acuíferos: Diócesis de Piedras Negras
    La Iglesia Católica en Piedras Negras llamó a priorizar la protección del medio ambiente ante proyectos de extracción de gas. ARCHIVO

El obispo de Piedras Negras advirtió que, aunque el fracking impulsa la economía, existen preocupaciones sobre su impacto ambiental, especialmente en el agua, la tierra y la biodiversidad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, reconoció que la explotación del fracking para extraer gas tiene un lado positivo al generar empleos y fortalecer la economía; sin embargo, advirtió que persisten dudas sobre sus posibles impactos negativos en los ecosistemas.

Monseñor subrayó que la principal preocupación de la Iglesia es la preservación de la tierra, la biodiversidad y la integridad de los mantos acuíferos.

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“Se dice que hoy existen mejores tecnologías; esperamos simplemente que se apliquen medidas que protejan el medio ambiente, la tierra cultivable y el agua para el consumo humano”, aseveró.

El prelado recordó que el papa Francisco ha publicado documentos magisteriales en los que advierte sobre el daño sistemático que sufre el planeta.

“Hablan del dolor de nuestra tierra lastimada, contaminada, sucia; de nuestros ríos y mares, de nuestras calles inundadas de basura. Toda la naturaleza, disminuida porque ya no llega el agua a todas partes; ya hay menos agua”, enfatizó.

Finalmente, instó a actuar con mayor prudencia y ética respecto al uso de la fracturación hidráulica, técnica que —dijo— ha demostrado generar afectaciones considerables al ecosistema.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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