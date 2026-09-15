Gabriel Elizondo destaca reapertura de cruce para camiones vacíos en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Gabriel Elizondo destaca reapertura de cruce para camiones vacíos en Piedras Negras
    El legislador Gabriel Elizondo celebra reapertura del Puente Internacional II para camiones vacíos. CORTESÍA

El senador destacó que el cruce fronterizo ya opera nuevamente para camiones con caja vacía y sin caja

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El regreso de camiones con caja vacía y sin caja por el Puente Internacional II de Piedras Negras, de Estados Unidos hacia México, representa un respiro para el sector transportista y el comercio fronterizo, luego de las afectaciones que generó el congestionamiento en este cruce.

La reapertura fue destacada por el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, quien aseguró que las gestiones realizadas ante autoridades federales permitieron avanzar en la atención de una problemática que preocupaba al gobernador Manolo Jiménez Salinas y a los transportistas de la frontera.

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El legislador explicó que, tras conocer la situación, presentó un oficio ante la Agencia Nacional de Aduanas de México y llevó al Senado un Punto de Acuerdo para solicitar acciones que agilizaran el cruce entre Piedras Negras y Eagle Pass.

“Nos pusimos a jalar. Escuchamos también a los transportistas, llevamos el tema al Senado y gestionamos ante las autoridades federales. Hoy vemos un resultado que beneficia al transporte, al comercio y a toda la dinámica económica de nuestra frontera”, señaló.

Elizondo Pérez destacó que la reapertura del puente demuestra la importancia de la coordinación entre autoridades y sectores productivos para atender los problemas que afectan la actividad económica de Coahuila.

Afirmó que continuará trabajando de la mano del gobernador Manolo Jiménez para llevar ante las instancias correspondientes las necesidades del estado y buscar soluciones para los sectores que dependen de la movilidad fronteriza.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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