Gabriel Elizondo destaca reapertura de cruce para camiones vacíos en Piedras Negras

La reapertura fue destacada por el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, quien aseguró que las gestiones realizadas ante autoridades federales permitieron avanzar en la atención de una problemática que preocupaba al gobernador Manolo Jiménez Salinas y a los transportistas de la frontera.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El regreso de camiones con caja vacía y sin caja por el Puente Internacional II de Piedras Negras, de Estados Unidos hacia México, representa un respiro para el sector transportista y el comercio fronterizo, luego de las afectaciones que generó el congestionamiento en este cruce.

El legislador explicó que, tras conocer la situación, presentó un oficio ante la Agencia Nacional de Aduanas de México y llevó al Senado un Punto de Acuerdo para solicitar acciones que agilizaran el cruce entre Piedras Negras y Eagle Pass.

“Nos pusimos a jalar. Escuchamos también a los transportistas, llevamos el tema al Senado y gestionamos ante las autoridades federales. Hoy vemos un resultado que beneficia al transporte, al comercio y a toda la dinámica económica de nuestra frontera”, señaló.

Elizondo Pérez destacó que la reapertura del puente demuestra la importancia de la coordinación entre autoridades y sectores productivos para atender los problemas que afectan la actividad económica de Coahuila.

Afirmó que continuará trabajando de la mano del gobernador Manolo Jiménez para llevar ante las instancias correspondientes las necesidades del estado y buscar soluciones para los sectores que dependen de la movilidad fronteriza.