Van 600 cateos y 200 domicilios asegurados para investigación de ilícitos en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Van 600 cateos y 200 domicilios asegurados para investigación de ilícitos en Coahuila
    Federico Fernández Montañez informó que los cateos permiten recabar pruebas y asegurar objetos relacionados con delitos. IA
Armando Ríos
por Armando Ríos

COMPARTIR

TEMAS


Cateos
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


FGE

En 2025, la Fiscalía reportó 517 cateos realizados en toda la entidad

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que durante este 2026, las acciones de cateos y aseguramiento de inmuebles donde se cometieron ilícitos han continuado como un método para ampliar la seguridad en la entidad.

De acuerdo con el Fiscal General, en lo que va del año, han sido realizados al menos 600 cateos a lugares donde fueron cometidos diversos delitos, y es necesario el ingreso a domicilios para ejecutar diversas acciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/reubican-a-penales-de-maxima-seguridad-a-jose-elias-n-y-martha-esther-n-detenidos-en-torreon-KF23510596

Entre estas acciones, se han ejecutado órdenes de aprehensión, pero también el levantamiento de datos de prueba y aseguramiento de objetos.

Además de esos 600 cateos, el Fiscal dijo que se han asegurado por lo menos 200 domicilios que se han quedado bajo la vigilancia de las autoridades en tanto se esclarezca el caso en el que están involucrados.

Todos estos cateos pueden ser objeto de investigaciones que van desde un homicidio, un robo, hasta la venta de drogas y delitos sexuales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/gabinete-de-seguridad-confirma-cuatro-detenidos-tras-operativo-federal-en-torreon-LM23498542

Esta incidencia habría aumentado, pues a finales del 2025, en el Informe de Resultados, Federico Fernández informó que a lo largo de todo ese año, se habían realizado al menos 517 cateos en toda la entidad.

“Bajo esta estrategia, es: tú cometes un ilícito dentro de tu propiedad, se asegura. Esto es un aliciente para no cometer delitos”, dijo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


FGE

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vamos de Ganem

Vamos de Ganem
true

Diosito, IA, capitalismo... El negocio del miedo
En un video publicado en redes sociales señalan presunta agresión contra un supuesto trabajador menor de edad; esposa del dueño responde con video.

Video y denuncia en redes sociales levantan polémica por presunta agresión a menor en taquería de Saltillo
true

POLITICÓN: Sin resolver los apagones en Saltillo, Roberto Velázquez tramita su salida de la CFE
El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, dijo que es necesario reforzar la supervisión del desempeño de fedatarios en la entidad.

Dan de baja a cinco notarios por actos fraudulentos en Coahuila
La convocatoria contempla categorías de 10K para corredores invidentes y personas en silla de ruedas.

Carrera ‘Chuy Flores 2026’ abre inscripciones para su edición número 15 en Saltillo
Fotografía del 13 de septiembre de 2026 tomada de la cuenta oficial en X @NYCMayor del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani (c), participando en el desfile del Día de la Independencia de México, en Nueva York.

‘¡Mamdani, hermano, ya eres mexicano!’; Alcalde de Nueva York asiste a desfile por Independencia de México
Un trabajador de marketing digital de 28 años, que decidió abandonar Rusia, se ve junto a sus pertenencias empacadas en una estación de tren en Krasnodar, Rusia. Pidió no ser identificado por motivos de seguridad.

Ante el temor de perder la libertad, los rusos siguen huyendo al extranjero