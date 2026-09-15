Van 600 cateos y 200 domicilios asegurados para investigación de ilícitos en Coahuila

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que durante este 2026, las acciones de cateos y aseguramiento de inmuebles donde se cometieron ilícitos han continuado como un método para ampliar la seguridad en la entidad. De acuerdo con el Fiscal General, en lo que va del año, han sido realizados al menos 600 cateos a lugares donde fueron cometidos diversos delitos, y es necesario el ingreso a domicilios para ejecutar diversas acciones.

Entre estas acciones, se han ejecutado órdenes de aprehensión, pero también el levantamiento de datos de prueba y aseguramiento de objetos. Además de esos 600 cateos, el Fiscal dijo que se han asegurado por lo menos 200 domicilios que se han quedado bajo la vigilancia de las autoridades en tanto se esclarezca el caso en el que están involucrados. Todos estos cateos pueden ser objeto de investigaciones que van desde un homicidio, un robo, hasta la venta de drogas y delitos sexuales.

Esta incidencia habría aumentado, pues a finales del 2025, en el Informe de Resultados, Federico Fernández informó que a lo largo de todo ese año, se habían realizado al menos 517 cateos en toda la entidad. “Bajo esta estrategia, es: tú cometes un ilícito dentro de tu propiedad, se asegura. Esto es un aliciente para no cometer delitos”, dijo.

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