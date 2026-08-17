Gobierno de Coahuila impulsa a jóvenes con la Expo Emprendedor en Piedras Negras

Treviño destacó que la iniciativa busca ofrecer espacios y oportunidades para que los jóvenes den a conocer sus productos y servicios, además de fortalecer sus proyectos y negocios emergentes.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Gobierno del Estado refuerza su apoyo a la juventud emprendedora con la Expo Emprendedor, instalada este sábado en la Plaza Tec de Piedras Negras , informó Rolando Treviño, coordinador de la Juventud en la Región Norte.

La Expo reúne a jóvenes empresarios que aprovechan este escaparate para acercarse directamente a la ciudadanía, promover sus propuestas y contribuir al desarrollo de nuevos comercios en la región.

El funcionario subrayó que el respaldo estatal tiene como objetivo generar condiciones favorables para que los emprendedores puedan iniciar y hacer crecer sus proyectos.

La exposición permanecerá abierta hasta las 9:00 de la noche de este sábado. Por ello, Treviño invitó a las familias de Piedras Negras a acudir a la Plaza Tec y apoyar el talento, creatividad y esfuerzo de los nuevos empresarios locales.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de Coahuila continuará impulsando acciones dirigidas a la juventud, especialmente aquellas que fortalezcan el emprendimiento y generen nuevas oportunidades en la Región Norte.