Gobierno de Coahuila impulsa a jóvenes con la Expo Emprendedor en Piedras Negras
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La Expo Emprendedor reúne a jóvenes empresarios en Piedras Negras para promover sus productos y fortalecer sus proyectos
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Gobierno del Estado refuerza su apoyo a la juventud emprendedora con la Expo Emprendedor, instalada este sábado en la Plaza Tec de Piedras Negras, informó Rolando Treviño, coordinador de la Juventud en la Región Norte.
Treviño destacó que la iniciativa busca ofrecer espacios y oportunidades para que los jóvenes den a conocer sus productos y servicios, además de fortalecer sus proyectos y negocios emergentes.
La Expo reúne a jóvenes empresarios que aprovechan este escaparate para acercarse directamente a la ciudadanía, promover sus propuestas y contribuir al desarrollo de nuevos comercios en la región.
El funcionario subrayó que el respaldo estatal tiene como objetivo generar condiciones favorables para que los emprendedores puedan iniciar y hacer crecer sus proyectos.
La exposición permanecerá abierta hasta las 9:00 de la noche de este sábado. Por ello, Treviño invitó a las familias de Piedras Negras a acudir a la Plaza Tec y apoyar el talento, creatividad y esfuerzo de los nuevos empresarios locales.
Finalmente, reiteró que el Gobierno de Coahuila continuará impulsando acciones dirigidas a la juventud, especialmente aquellas que fortalezcan el emprendimiento y generen nuevas oportunidades en la Región Norte.