Tec Saltillo recibirá a más de 700 nuevos ‘Burros Pardos’ en enero de 2027

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), Campus Saltillo, abrió el pasado 15 de agosto su convocatoria para el proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso al semestre enero-junio de 2027, con una oferta de 720 espacios distribuidos entre ocho programas educativos. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 9 de octubre, periodo en el que los aspirantes deberán realizar su registro y cubrir el pago de la ficha, cuyo costo es de mil 500 pesos.

La carrera con mayor número de espacios disponibles es Ingeniería Industrial, con 160 lugares, al igual que Ingeniería Mecatrónica, que también contempla 160. Ingeniería en Gestión Empresarial ofrece 120 espacios, mientras que Ingeniería de Materiales e Ingeniería en Sistemas Computacionales cuentan con 80 lugares cada una. Por su parte, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecánica disponen de 40 espacios cada una. Como parte del proceso de selección, los aspirantes deberán presentar el examen de admisión oficial “EVALUATEC”, en modalidad presencial, los días 22 y 23 de octubre de 2026, de acuerdo con el programa educativo elegido.

El jueves 22 de octubre corresponderá a los aspirantes a Ingeniería de Materiales, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica. El viernes 23 de octubre será el turno de quienes busquen ingresar a Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica. Los resultados del proceso de selección serán publicados el viernes 6 de noviembre de 2026.