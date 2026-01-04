Golpean con bat a hombre y lo dejan tirado en la vía pública, en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hecho violento registrado durante la noche del viernes en la colonia González, en Piedras Negras, dejó como saldo a un hombre gravemente lesionado, quien tuvo que ser internado de urgencia en el Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde permanece bajo observación médica debido a la severidad de las lesiones que presentaba.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Doctor Coss y Escobedo, punto donde vecinos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, al reportar a una persona tirada sobre la vía pública con visibles signos de violencia. De acuerdo con el reporte inicial, la víctima había sido agredida por varias personas que utilizaron bates para golpearlo.

TE PUEDE INTERESAR: Casa del Migrante de Piedras Negras inicia el 2026 atendiendo a 58 personas

La persona lesionada fue identificada como Gerson ¨N¨, quien al momento de ser localizado se encontraba inconsciente o con severas dificultades para incorporarse, producto de los golpes recibidos, principalmente en la cabeza. La agresión fue atribuida a varios sujetos que, tras el ataque, se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Al sitio acudieron socorristas del Departamento de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios al afectado y procedieron a su traslado inmediato al Hospital General Dr. Salvador Chavarría. Una vez ingresado al área de urgencias, el personal médico determinó que el paciente presentaba un posible traumatismo craneoencefálico, por lo que quedó internado bajo estricta observación.

En el lugar de los hechos se presentaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, así como de la Policía Civil Coahuila, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las primeras diligencias para documentar el caso. Los agentes recabaron información en el sitio y comenzaron con las indagatorias preliminares para tratar de ubicar a los responsables del ataque.

Pese a los recorridos realizados en el sector, hasta el momento no se ha logrado la localización de los presuntos agresores. Las autoridades señalaron que el avance de la investigación dependerá, en parte, de que el afectado pueda presentar la denuncia formal una vez que su estado de salud lo permita, a fin de continuar con el proceso legal correspondiente.

(Con información de medios locales)