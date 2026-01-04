Golpean con bat a hombre y lo dejan tirado en la vía pública, en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 4 enero 2026
    Golpean con bat a hombre y lo dejan tirado en la vía pública, en Piedras Negras
    Paramédicos trasladaron de urgencia al lesionado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría. FOTO: ARCHIVO

Los agresores huyeron del lugar tras el ataque y no han sido localizados, por lo que la investigación continúa abierta

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hecho violento registrado durante la noche del viernes en la colonia González, en Piedras Negras, dejó como saldo a un hombre gravemente lesionado, quien tuvo que ser internado de urgencia en el Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde permanece bajo observación médica debido a la severidad de las lesiones que presentaba.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Doctor Coss y Escobedo, punto donde vecinos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, al reportar a una persona tirada sobre la vía pública con visibles signos de violencia. De acuerdo con el reporte inicial, la víctima había sido agredida por varias personas que utilizaron bates para golpearlo.

La persona lesionada fue identificada como Gerson ¨N¨, quien al momento de ser localizado se encontraba inconsciente o con severas dificultades para incorporarse, producto de los golpes recibidos, principalmente en la cabeza. La agresión fue atribuida a varios sujetos que, tras el ataque, se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Al sitio acudieron socorristas del Departamento de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios al afectado y procedieron a su traslado inmediato al Hospital General Dr. Salvador Chavarría. Una vez ingresado al área de urgencias, el personal médico determinó que el paciente presentaba un posible traumatismo craneoencefálico, por lo que quedó internado bajo estricta observación.

En el lugar de los hechos se presentaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, así como de la Policía Civil Coahuila, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las primeras diligencias para documentar el caso. Los agentes recabaron información en el sitio y comenzaron con las indagatorias preliminares para tratar de ubicar a los responsables del ataque.

Pese a los recorridos realizados en el sector, hasta el momento no se ha logrado la localización de los presuntos agresores. Las autoridades señalaron que el avance de la investigación dependerá, en parte, de que el afectado pueda presentar la denuncia formal una vez que su estado de salud lo permita, a fin de continuar con el proceso legal correspondiente.

(Con información de medios locales)

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

