Golpean migrantes a taxista por celos y termina detenido tras defenderse en Piedras Negras

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente involucró a un conductor de la línea de taxis Águilas, quien fue agredido por dos hombres, uno de ellos de origen hondureño. La confrontación habría iniciado por un problema de carácter sentimental, lo que desató una serie de reclamos que rápidamente subieron de tono.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una discusión originada por un conflicto personal escaló hasta convertirse en una agresión física en pleno centro de Piedras Negras , dejando como saldo a un taxista golpeado y a tres personas detenidas, entre ellas el propio afectado.

Los hechos ocurrieron cuando una mujer solicitó un servicio de taxi para trasladarse a su domicilio. El conductor realizó el viaje sin contratiempos; sin embargo, al llegar al destino, fue interceptado por la pareja de la pasajera, quien lo confrontó bajo la sospecha de una presunta relación sentimental.

La discusión derivó en una riña, en la que el taxista fue agredido a golpes por los involucrados. En medio del altercado, el trabajador del volante intentó defenderse, lo que agravó la situación y generó la intervención de terceros que alertaron a las autoridades.

Elementos de seguridad acudieron tras recibir el reporte y procedieron a asegurar a los participantes en el conflicto. Entre los detenidos se encuentran Marco Antonio “N”, de 48 años, quien también se desempeña como taxista, y Freddy David “N”, de 26 años, identificado como migrante de origen hondureño.

A pesar de haber sido la persona agredida, el conductor también fue puesto a disposición de las autoridades, luego de que los elementos policiales lo detectaran participando en la riña al momento de intentar repeler la agresión.

Los tres involucrados fueron trasladados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde permanecen dentro del término constitucional de 48 horas, periodo en el que se determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones.

Hasta el momento, no se ha precisado la gravedad de las lesiones sufridas por el taxista; sin embargo, se confirmó que recibió golpes durante el enfrentamiento. La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, sin descartar que el caso pueda ser judicializado en las próximas horas.

(Con información de medios locales)