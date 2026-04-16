La descripción de Trump de la guerra en Irán no refleja la realidad

“Es un nuevo régimen”, dijo Trump en una entrevista en Fox Business emitida el miércoles, en referencia a los nuevos dirigentes de Irán. “Para serte sincero, nos parece bastante razonable, en comparación, bastante razonable”.

Pero tras años de intentar imponer su propia realidad al mundo, ahora se ha encontrado con una crisis que no se pliega a su relato.

Fue el ejemplo más reciente del intento de Trump de presentar un supuesto “cambio de régimen” en Irán, aunque los analistas consideran que la guerra solo ha aumentado la influencia interna del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la fuerza militar de línea dura que desde hace tiempo desempeña un papel importante en la política y la economía iraníes. El nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jameneí, no ha aparecido en público desde que sustituyó a su padre, quien murió al comienzo de la guerra, pero su ascenso a la jefatura del Estado ha sido otro símbolo de continuidad.

“En términos más generosos, podría decirse que se ha producido un cambio de liderazgo”, dijo Behnam Ben Taleblu, director del programa sobre Irán de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un grupo de expertos de Washington con una postura belicista respecto a Irán. “Es incorrecto que los partidarios del conflicto lo enmarquen como un cambio a mejor”.

De hecho, el comercio a través del estrecho de Ormuz dista mucho de ser normal y el gobierno de Irán no se pliega a las exigencias de Trump sobre su programa nuclear.

Pero en opinión de Trump, la victoria estadounidense en Irán ya está clara. En la entrevista de Fox Business, al retomar sus frecuentes comentarios de las dos últimas semanas, Trump afirmó que la marina, la fuerza aérea y el equipo antiaéreo de Irán habían sido aniquilados, junto con muchos altos cargos. Si Irán no descartaba las armas nucleares, dijo Trump, “conviviremos con ellos durante un tiempo, pero no sé cuánto más podrán sobrevivir”.

De hecho, según los analistas, los 40 días de bombardeos estadounidense-israelíes que terminaron con el alto al fuego de la semana pasada parecen haber aumentado el poder de los militares y de los partidarios de la línea dura en el sistema iraní. A pesar de la destrucción generalizada y de los asesinatos de funcionarios por parte de los ejércitos estadounidense e israelí, el régimen iraní actúa envalentonado, tras haber demostrado que puede causar estragos en el comercio mundial y hacer que se disparen los precios de la gasolina en Estados Unidos.

El resultado es que un presidente que ha confiado durante mucho tiempo en las amenazas y la fanfarronería como herramientas esenciales de la política exterior parece estar buscando a tientas la forma para doblegar al régimen de Irán. Los analistas afirman que el éxito del último esfuerzo del gobierno, su bloqueo de los puertos iraníes, depende de la capacidad de Estados Unidos y sus aliados para soportar la presión adicional que Irán podría imponer al comercio del golfo Pérsico como respuesta.

Mona Yacoubian, exfuncionaria del Departamento de Estado y experta en Medio Oriente, estableció un contraste entre la lucha de Trump con Irán y su éxito a la hora de exigir concesiones a los aliados de Estados Unidos al amenazarlos con aranceles.

“No es algo que controle de un plumazo”, dijo Yacoubian, quien dirige el programa de Medio Oriente en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un laboratorio de ideas de Washington. “Aquí es donde el enfoque del presidente de su propia personalidad carismática y poderosa, en mi opinión, no está a la altura de la complejidad, la opacidad, que es el caso de Irán”.

El gobierno se ha afanado en presentar como posible un acuerdo innovador con Irán. El vicepresidente JD Vance dijo el martes que Trump buscaba un “gran acuerdo” en el que Estados Unidos trataría a Irán “económicamente como a un país normal” si actuaba “como un país normal”.

“No quiere un acuerdo pequeño”, dijo Vance.

Vance puso fin la semana pasada a una extensa sesión de conversaciones con funcionarios iraníes en Pakistán sin llegar a un acuerdo. El martes, dijo que Estados Unidos seguiría negociando y que “la gente con la que estábamos sentados quería llegar a un acuerdo”.

Pero Irán parece haber tomado nota de la influencia que tiene contra Trump, dado el impacto del aumento de los precios de la gasolina y las preocupaciones republicanas de que la impopularidad de la guerra contra Irán pueda perjudicar al partido en las elecciones intermedias de noviembre. Esto significa que, aunque Irán parezca dispuesto a negociar, sus dirigentes podrían exigir sus propias condiciones en asuntos como el futuro gobierno del estrecho de Ormuz, al tiempo que mantienen una dura negociación sobre la política nuclear, la cuestión que más importa a Trump.

Nate Swanson, exfuncionario estadounidense que formó parte del equipo negociador de Trump con Irán hasta julio, dijo que el régimen de Teherán no iba a capitular ante las exigencias de Trump en las negociaciones, “igual que no lo hicieron en el campo de batalla”. Dijo que era improbable que Trump tuviera éxito “intentando forzar un cambio transformador en un sistema que se siente como si acabara de ganar una guerra”.