El bloqueo de EU frena el comercio de Irán

Varios buques parecen haberse detenido o ralentizado tras salir del estrecho de Ormuz en dirección al golfo de Omán, “lo que puede reflejar el efecto disuasorio del bloqueo”, señaló el miércoles en un informe Kpler, una empresa de datos marítimos.

El bloqueo de los puertos iraníes por parte de la Marina estadounidense parecía estar funcionando el miércoles, sin que se viera a ningún barco vinculado a Irán salir de la región desde que el bloqueo entró en vigor 48 horas antes, según las autoridades estadounidenses y las empresas de monitoreo de barcos.

Aun así, es probable que los datos estén incompletos debido a lo difícil que resulta rastrear los barcos en el estrecho y sus alrededores. Aunque la mayoría de los buques comerciales están obligados a viajar con transpondedores que transmiten el nombre del barco, su ubicación y otros datos de identificación, muchos barcos en el golfo Pérsico ocultan su ubicación o falsifican otros datos, según los expertos.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, dijo la noche del martes que el bloqueo se había “aplicado plenamente” y había “detenido por completo” el tráfico comercial hacia y desde los puertos iraníes. Más de una decena de buques de guerra de la Marina patrullan las aguas al oriente del estrecho, aplicando un bloqueo a todos los buques de todas las naciones que entren o salgan de zonas costeras o puertos de Irán.

El Comando Central de Estados Unidos dijo el miércoles que nueve buques habían acatado las indicaciones de dar la vuelta y volver a entrar a un puerto o zona costera iraní, aunque no dio detalles. Kpler, que también utiliza datos de satélite para rastrear buques cuando su ubicación parece haber sido falseada, dijo que dos buques vinculados a Irán y sujetos a sanciones estadounidenses parecían haber dado la vuelta. Según Ana Subasic, analista de Kpler, otros ocho barcos que históricamente han transportado cargamentos iraníes estaban detenidos en el golfo de Omán o habían reducido la velocidad.

Uno de los buques que invirtió el rumbo, el Rich Starry, un petrolero chino sometido a sanciones estadounidenses, viajaba el martes hacia el este a través del estrecho antes de dar la vuelta. El otro barco, el Ostria, se dirigía a un puerto iraní y dio media vuelta antes de poder recoger la carga, probablemente productos refinados de Irán.

Subasic dijo que no se habían producido cargas en puertos iraníes desde el inicio del bloqueo el lunes. “Lo que estás viendo con el bloqueo estadounidense es que intentan impedir que los iraníes saquen sus cargas, pero al mismo tiempo sacan todos los barcos que pueden del lado estadounidense”.

El presidente Donald Trump, al anunciar el bloqueo, dijo que la Marina animaría a los barcos no vinculados a Irán a transitar por el estrecho. Más de una decena de barcos sin vínculos con Irán transitaron por el estrecho el lunes y el martes, a decir del Comando Central y empresas de rastreo como Kpler, manteniéndose cerca de la costa de Omán y guardando la mayor distancia posible de minas marinas que pudieran encontrarse en medio de la vía marítima.

El tráfico en torno al estrecho sigue siendo una fracción de sus niveles habituales y los efectos se han propagado por la economía mundial. Desde que entró en vigor el bloqueo, el tráfico se ha ralentizado aún más, ya que las compañías navieras no quieren arriesgarse a cruzarlo.