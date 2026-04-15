Club Cafés de Bóxer fortalece la inclusión deportiva en AFAIS Saltillo

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Fútbol Americano
/ 15 abril 2026
    Club Cafés de Bóxer fortalece la inclusión deportiva en AFAIS Saltillo
    El futbol americano se convierte en una herramienta de desarrollo emocional y social para jugadores con autismo. FOTOS: CAFÉS DE BOXER NEW ERA

En el mes de la concienciación sobre el autismo, el club destaca su modelo inclusivo dentro de AFAIS, utilizando el futbol americano como herramienta para fortalecer la confianza, la socialización y el desarrollo emocional de niñas y niños

En el marco del mes de la concienciación sobre el autismo, el Club Cafés de Bóxer New Era reafirma su compromiso con la inclusión a través del deporte, particularmente en el futbol americano, donde ha construido un espacio enfocado no solo en la formación deportiva, sino en el desarrollo integral de niñas y niños.

Cada mes de abril se impulsa a nivel internacional la reflexión sobre el autismo, destacando el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Bajo iniciativas como “Autismo y Humanidad: Toda Vida Tiene Valor”, se busca fortalecer el respeto a la neurodiversidad y promover entornos más incluyentes en todos los ámbitos, incluido el deportivo.

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Desde esta perspectiva, el club que forma parte de la AFAIS Saltillo ha impulsado un modelo en el que la inclusión es una práctica cotidiana. Para sus entrenadores, el trabajo va más allá de la técnica: implica observar, orientar y acompañar a cada jugador en su proceso personal, respetando sus tiempos y necesidades.

El autismo no es una enfermedad, sino una forma distinta de percibir el mundo. Las personas dentro del espectro pueden presentar sensibilidad a estímulos y una manera particular de comunicarse y socializar. En este contexto, el deporte se convierte en una herramienta clave, ya que favorece la concentración, fortalece la autoestima y contribuye a reducir niveles de ansiedad.

El futbol americano, en particular, ofrece beneficios adicionales. Su estructura y disciplina ayudan a generar orden, mientras que el trabajo en equipo fomenta la interacción social y el desarrollo emocional. En el Club Cafés de Bóxer New Era, estas características se aprovechan para crear un entorno seguro donde cada niño y niña pueda desarrollarse plenamente.

El club destaca que la confianza es uno de los pilares de su proyecto. Se busca que todos los integrantes, sin importar sus condiciones, encuentren un espacio donde sean valorados y respetados. La inclusión no se plantea como un discurso, sino como una realidad que se vive en cada entrenamiento y convivencia.

Historias como las de Mateo, Ángel, Carlos y Víctor reflejan este compromiso. Ellos, junto con el resto de los integrantes, forman parte de una comunidad que entiende que cada proceso es único y que el crecimiento personal va más allá del marcador en el campo.

“En nuestro club, cada niño juega su propio partido... y todos cuentan”, es el mensaje que resume la filosofía de Cafés de Bóxer New Era, una organización que apuesta por formar personas antes que jugadores, consolidando al deporte como una herramienta de transformación social en Saltillo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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