Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer de Piedras Negras; caminará por un cuarto de siglo de apoyo

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    Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer de Piedras Negras; caminará por un cuarto de siglo de apoyo
    Desde los centros comunitarios se suman a la causa del cáncer de mama, demostrando que la lucha también se acompaña con activación física y unión. REDES SOCIALES

La agrupación GAC celebrará este domingo 25 de octubre sus 25 años de labor con una misa, un recorrido hacia la Macroplaza y una convivencia con baile y antojitos preparados por los propios pacientes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un cuarto de siglo caminando de la mano con quienes enfrentan el cáncer. El Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer de Piedras Negras (GAC) alista su tradicional caminata anual, un evento que este 2026 llega a su edición número 25 y que se realizará este domingo 25 de octubre, bajo el lema “Caminando con fuerza, luchando con el corazón”.

Para que nadie se quede sin su recuerdo conmemorativo, la asociación abrió las puertas de Casa Rosa durante la mañana de este sábado. Desde las 10:00 y hasta las 14:00 horas, familiares, sobrevivientes y la ciudadanía en general acudieron a adquirir las playeras del evento. Todo lo recaudado por la venta de estos artículos, así como de souvenirs y luminarias, se destina íntegramente a los gastos de operación de la agrupación y al apoyo directo de los pacientes.

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La jornada de este domingo arrancará a las 16:00 horas con un espacio para quienes aún deseen realizar donativos a cambio de playeras o artículos alusivos. A las 17:00 horas, la comunidad se reunirá para una Misa de Acción de Gracias en la Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.

UNA TARDE DE UNIÓN Y ESPERANZA

El momento más esperado será a las 18:00 horas, cuando la marea de personas parta desde la plaza de la colonia Roma para avanzar juntos hacia la Macroplaza, frente a la Presidencia Municipal. El recorrido no solo busca visibilizar la enfermedad y la importancia de la detección oportuna, sino también rendir un homenaje a quienes han perdido la batalla y celebrar la fortaleza de los sobrevivientes.

$!La jornada del domingo culminará con una convivencia en la Macroplaza, donde los pacientes ofrecerán antojitos a los asistentes.
La jornada del domingo culminará con una convivencia en la Macroplaza, donde los pacientes ofrecerán antojitos a los asistentes. REDES SOCIALES

Para cerrar con una nota de alegría, a las 19:00 horas se llevará a cabo una convivencia en la que habrá concurso de baile. Además, en un acto de autonomía y valentía, los propios pacientes ofrecerán una venta de antojitos para compartir con los asistentes.

La presidenta de la asociación, Elizabeth Gómez Ibarra, junto con el equipo de voluntarias, extiende la invitación a toda la comunidad para sumarse a esta tarde de empatía, uniendo esfuerzos en el marco del mes de la lucha contra el cáncer.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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