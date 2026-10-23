Saltillo, Piedras Negras y Torreón, en el ‘top ten’ nacional de percepción de seguridad

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    Saltillo, Piedras Negras y Torreón, en el ‘top ten’ nacional de percepción de seguridad
    Piedras Negras, Torreón y Saltillo figuraron entre las ocho áreas urbanas con menor percepción de inseguridad, según la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el INEGI este viernes. ARCHIVO

La capital coahuilense obtuvo el menor porcentaje de inseguridad percibida entre las capitales estatales, por delante de Querétaro y Mérida

Piedras Negras, Torreón y Saltillo se colocaron dentro de las 10 ciudades más seguras del país en términos de percepción ciudadana, al registrar los porcentajes más bajos de adultos que consideran inseguro vivir en su localidad, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el INEGI este viernes.

Las tres ciudades coahuilenses quedaron entre las primeras ocho áreas urbanas con menor percepción de inseguridad. Piedras Negras registró 14.3%; Torreón, 21.7%, y Saltillo, 24.7%, cifras muy por debajo del indicador nacional de 58.1% correspondiente a septiembre.

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Piedras Negras obtuvo el mejor resultado estatal y compartió con San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el tercer porcentaje más bajo del país. Únicamente San Pedro Garza García, con 5.8%, y la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, con 13.8%, presentaron mejores resultados.

Torreón ocupó la sexta posición nacional, después de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que reportó 20.4%. Su resultado quedó 36.4 puntos porcentuales por debajo del indicador nacional y superó en percepción favorable a ciudades como Querétaro y Mérida, cuyos porcentajes de inseguridad fueron de 26.8 y 34%, respectivamente.

El contraste nacional favorece por mucho a las tres ciudades coahuilenses evaluadas: mientras que cerca de 6 de cada 10 adultos consideraron insegura su ciudad en el conjunto urbano estudiado, en Saltillo la proporción fue de aproximadamente uno de cada cuatro; en Torreón, uno de cada cinco, y en Piedras Negras, uno de cada siete.

SALTILLO: LA CAPITAL MÁS SEGURA DEL PAÍS
Además de ocupar un lugar destacado a nivel nacional dentro de las 10 más seguras del país, como capital, Saltillo (24.7%) se ubica en el primer lugar nacional con la mejor percepción de seguridad, superando los resultados de capitales como Querétaro (26.8%) y Mérida (34%).

Saltillo repite su liderazgo como la capital estatal con menor percepción de inseguridad del país, posición que ya ocupaba en la encuesta de junio de 2026, cuando registró 16.9% y Querétaro quedó en segundo lugar, con 36.1%. En la medición de septiembre, ambas capitales conservaron ese orden, con indicadores de 24.7 y 26.8%, respectivamente.

LA LAGUNA, SÉPTIMO LUGAR COMO ZONA METROPOLITANA
La ENSU presenta también resultados por áreas urbanas o zonas metropolitanas, algunas de las cuales agrupan varios municipios o localidades. Además de La Laguna, incluye casos como Zacatecas, que comprende las áreas urbanas de Zacatecas y Guadalupe, y Los Cabos, que reúne San José del Cabo y Cabo San Lucas.

La Laguna registró 24.6% y ocupó la séptima posición. Esta medición comprende las áreas urbanas de Torreón y Matamoros, en Coahuila, así como Gómez Palacio y Lerdo, en Durango, por lo que sus resultados abarcan territorio de ambas entidades.

Saltillo repite como la capital más segura de México, según INEGI

La ENSU recabó información del 21 de agosto al 11 de septiembre de 2026 entre población de 18 años y más en 91 áreas urbanas. Además de percepción de inseguridad, evaluó desempeño de autoridades, conflictos cotidianos, problemas urbanos y cambios de hábitos por temor al delito.

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Antonio Santos

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