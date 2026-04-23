Gusano barrenador pone en jaque al ganado: 80% de casos afecta a bovinos en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En la Asamblea General Ordinaria de la Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC), su presidente, Homero Amezcua Villarreal, alertó que el 80% de los casos de gusano barrenador se registra en bovinos, lo que mantiene en tensión al sector pecuario por el riesgo sanitario que representa.

Durante el encuentro se destacó la operación de 18 casetas sanitarias en la entidad, que funcionan como filtros para vigilar la movilización de ganado y frenar la propagación de la plaga entre regiones.

Aunque las autoridades sanitarias ya autorizaron el tránsito de ganado por Coahuila, aún se espera la fecha oficial para reactivar el proceso de exportación, lo que mantiene en incertidumbre a los productores.