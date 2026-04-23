Gusano barrenador pone en jaque al ganado: 80% de casos afecta a bovinos en Coahuila

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Piedras Negras
/ 23 abril 2026
    Gusano barrenador pone en jaque al ganado: 80% de casos afecta a bovinos en Coahuila
    Homero Amezcua Villarreal alertó que el 80% de los casos de gusano barrenador se registra en bovinos, lo que mantiene en tensión al sector pecuario. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Ganaderos de Coahuila alertan sobre el avance del gusano barrenador en bovinos y advierten afectaciones económicas por la suspensión de exportaciones y la sobreoferta en el mercado nacional

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En la Asamblea General Ordinaria de la Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC), su presidente, Homero Amezcua Villarreal, alertó que el 80% de los casos de gusano barrenador se registra en bovinos, lo que mantiene en tensión al sector pecuario por el riesgo sanitario que representa.

Durante el encuentro se destacó la operación de 18 casetas sanitarias en la entidad, que funcionan como filtros para vigilar la movilización de ganado y frenar la propagación de la plaga entre regiones.

Aunque las autoridades sanitarias ya autorizaron el tránsito de ganado por Coahuila, aún se espera la fecha oficial para reactivar el proceso de exportación, lo que mantiene en incertidumbre a los productores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/coahuila-manolo-jimenez-respalda-al-sector-ganadero-en-reunion-anual-de-la-ugrc-CC20222000

Amezcua explicó que, ante las restricciones, el ganado se comercializa principalmente en el mercado nacional, generando una sobreoferta. Recordó que, en un año promedio, México exportaba alrededor de 1 millón 300 mil cabezas de ganado a Estados Unidos, pero tras 15 meses de suspensión, cerca de 1 millón y medio de animales permanecen en el país.

Esta situación ha impactado directamente en los precios y en la rentabilidad de los productores, quienes enfrentan un escenario complicado tanto por las condiciones sanitarias como por las limitaciones en la exportación.

El dirigente reiteró el llamado a reforzar las medidas de prevención, mantener la vigilancia en los hatos y trabajar de manera coordinada con las autoridades para contener el gusano barrenador y recuperar la estabilidad del sector ganadero.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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