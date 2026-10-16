Hallan a hombre sin vida sobre banqueta frente a parque industrial en Piedras Negras

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    Hallan a hombre sin vida sobre banqueta frente a parque industrial en Piedras Negras
    El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia para establecer la causa de muerte. CORTESÍA

El reporte se recibió cerca de la avenida Las Américas; la víctima no había sido identificada y se espera que los estudios forenses determinen qué provocó el fallecimiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida la mañana de este viernes sobre la banqueta de la avenida Industrial, en la colonia Vista Hermosa de Piedras Negras, frente a un parque industrial y cerca de la avenida Las Américas.

El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por el sector, quienes observaron al hombre tendido boca abajo sobre la acera y solicitaron apoyo de las autoridades. Al arribar, elementos de Bomberos revisaron al individuo y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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Tras confirmarse el fallecimiento, se notificó a la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes acudieron junto con personal de Servicios Periciales para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes. Durante la inspección inicial, el hombre permanecía sin identificar y no se estableció de inmediato qué había provocado su muerte.

La víctima vestía pantalón azul y tenis, además de una prenda que utilizaba para cubrirse. Su cuerpo fue levantado por las autoridades y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia de ley.

De manera preliminar, se consideró la posibilidad de que el hombre hubiera sufrido un infarto; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada. Los estudios forenses permitirán determinar la causa del fallecimiento, mientras que las autoridades mantienen las diligencias para establecer su identidad.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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