Niño de dos años sufre fractura de cráneo en Piedras Negras

El menor, identificado como David, presentó una fractura en el hueso parietal y hematomas. Aunque su condición se reportó estable, quedó hospitalizado para mantener vigilancia sobre su evolución después del golpe que recibió en la cabeza.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un niño de dos años permanece bajo observación en el Hospital General Salvador Chavarría, de Piedras Negras , después de sufrir una caída que le ocasionó una fractura de cráneo. El pequeño fue trasladado por sus familiares para recibir atención de urgencia y fue reportado estable tras la valoración médica.

De acuerdo con el relato atribuido a sus familiares, el incidente ocurrió cuando se encontraban afuera de una vivienda. El niño jugaba con una pelota sobre la banqueta, mientras sus padres convivían con otros integrantes de la familia.

En ese momento, el pequeño habría intentado acercarse a otros niños que pasaban por la calle. Su padre lo cargó para impedir que avanzara hacia la vialidad y, posteriormente, la madre pidió que se lo entregara porque estaba inquieto.

La versión familiar refiere que, durante el cambio de brazos, el menor comenzó a patalear y se echó hacia atrás. Fue entonces cuando cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Esta explicación corresponde al relato de los familiares sobre la mecánica del incidente.

Después de la caída, sus acompañantes lo llevaron al hospital. El pequeño ingresó consciente y la revisión permitió identificar las lesiones por las que permaneció en el área de Pediatría. Entre los hallazgos se reportó un hematoma subgaleal, además de la fractura parietal.