‘Ya me toca a mí’: circula video atribuido a presunto homicida de secundaria en Torreón

Una publicación difundida en TikTok, atribuida a uno de los detenidos por el ataque en la Secundaria General Número 13 de Torreón, Coahuila, comenzó a circular después de los hechos, debido a que contiene imágenes que coincidirían con parte de la vestimenta y objetos usados durante el ataque. Como descripción de la publicación, fechada el 30 de septiembre, un día antes de los hechos y que contiene una serie de fotografías, el autor habría escrito: “Ya me toca a mí”.

El material incluye imágenes con referencias de rechazo hacia las mujeres, fotografías de armas blancas y diversos artefactos que coinciden con los utilizados durante la agresión registrada este jueves. También aparecen elementos de estética vinculada al satanismo y referencias a perpetradores de otros ataques. En esta publicación, algunos usuarios expresaron apoyo o admiración por el ataque e incluso pidieron que se transmitiera en vivo, mientras que otros comenzaron a etiquetar a autoridades para solicitar que se investiguen los perfiles que celebran o amenazan con replicar este tipo de violencia.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, señaló que los dos detenidos, hermanos y exalumnos de la institución, hablaban de su intención de pertenecer a grupos y alusiones a figuras de otros países que habían cometido ataques similares. “Dentro de sus primeras declaraciones hablan acerca de buscar pertenecer a grupos y de idolatrar figuras que ni siquiera son figuras nacionales”, explicó el fiscal. Para la psicóloga Karla Patricia Valdés, este tipo de contenidos puede contribuir a reforzar ideas de violencia cuando encuentran a jóvenes que atraviesan situaciones de rechazo, aislamiento o resentimiento.

La especialista también advirtió que el fenómeno no necesariamente queda limitado a quienes participaron directamente en un hecho, pues la exposición de otros jóvenes a estos contenidos puede generar identificación con las experiencias de violencia que observan. El sociólogo Fernando Araujo señaló que la circulación de estas narrativas puede generar una construcción de figuras que son presentadas como referentes por el uso de la violencia. “Sí influye en términos de que se crean narrativas sobre el acercamiento, sobre la construcción falsa, insisto, falsa, de cierto tipo de héroes en términos del uso de la violencia como alternativa a la solución de conflictos”, explicó.

Las referencias contra las mujeres que aparecen en la publicación, sumadas a los testimonios que señalaron que, al comenzar el ataque, los agresores dijeron que “iban por todas las mujeres”, fueron relacionadas por los especialistas consultados con elementos presentes en la llamada subcultura incel, caracterizada en sus expresiones más radicales por discursos de rechazo y violencia contra las mujeres.

Karla Patricia Valdés, por su parte, advirtió que las referencias a las mujeres como posibles objetivos deben ser consideradas dentro del análisis del caso, ante la existencia de antecedentes de jóvenes que han convertido el resentimiento hacia las mujeres en una narrativa de venganza. Ambos especialistas coincidieron en la necesidad de observar el contenido que consumen los jóvenes en redes sociales y la manera en que determinadas comunidades pueden reforzar discursos de violencia de género.