Hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición en Piedras Negras

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    Hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición en Piedras Negras
    La Fiscalía mantiene abierta la investigación tras el hallazgo del cuerpo en un terreno baldío de la colonia Villa Campestre. REDES SOCIALES

De manera preliminar, autoridades no localizaron huellas visibles de violencia; la necropsia determinará las causas del fallecimiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades ministeriales investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre localizado en un terreno baldío ubicado detrás de la colonia Villa Campestre, en Piedras Negras. Hasta el cierre de esta edición, la víctima permanecía sin identificar.

El hallazgo movilizó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal y a personal de Servicios Periciales, quienes acudieron al sitio para realizar el procesamiento de la escena. También efectuaron la fijación de indicios y el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

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De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre de complexión delgada y tez morena, quien vestía playera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos con verde. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que no fue posible determinar de inmediato cuánto tiempo llevaba en el lugar.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal recibieron el reporte sobre el hallazgo de una persona del sexo masculino fallecida en la colonia Villa Campestre, por lo que acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

“Se llevó a cabo el procesamiento de la escena con apoyo de Servicios Periciales para el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se determinarán las causas de muerte. Se destaca que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de putrefacción y no ha sido identificado”, explicó.

El funcionario agregó que, hasta el momento, no se advierte ningún tipo de violencia en el cuerpo. Sin embargo, precisó que será la necropsia de ley la que determine con certeza las causas del fallecimiento.

“El Ministerio Público esperará los resultados de la necropsia y continuará con la investigación correspondiente”, señaló Gómez Rodríguez.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del deceso e identificar a la víctima. Se espera que en las próximas horas familiares puedan acudir ante las autoridades para intentar reconocer los restos.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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