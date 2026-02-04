Hallan restos óseos humanos en rancho del municipio de Nava

Piedras Negras
/ 4 febrero 2026
    Hallan restos óseos humanos en rancho del municipio de Nava
    Autoridades acordonaron un rancho en el municipio de Nava tras el hallazgo de restos óseos humanos. FOTO: ARCHIVO

Además del cráneo, en el predio se localizaron prendas de vestir y calzado, indicios que serán analizados para apoyar la posible identificación

NAVA, COAH.- Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y personal especializado se registró en el municipio de Nava, luego del reporte del hallazgo de restos óseos humanos en un rancho ubicado en las inmediaciones de la carretera Piedras Negras–Nava. El aviso fue atendido durante la tarde del lunes y derivó en el despliegue de autoridades de los tres niveles de gobierno para asegurar el área y realizar las diligencias correspondientes.

El hallazgo se produjo en un predio rural identificado como rancho Los Potrillos, también referido como Rincón del Viejo, situado a varios cientos de metros de la cinta asfáltica, cerca del entronque hacia el rancho El Chapote y en las cercanías del ejido Santo Domingo. De acuerdo con la información recabada, elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros en tener conocimiento del hecho, luego de que una persona que transitaba por la zona detectara un objeto con características humanas entre la maleza.

Al acudir al sitio, las corporaciones confirmaron la localización de un cráneo humano, así como otros restos óseos dispersos en el área. Durante la inspección inicial también fueron encontradas diversas prendas de vestir, entre ellas una bota y una suela de calzado de una marca comercial, las cuales fueron aseguradas como indicios para la investigación.

De manera preliminar, se informó que el cráneo correspondería a una persona del sexo masculino y que los restos presentarían varios años de antigüedad, debido a las condiciones del material óseo y al grado de exposición al ambiente. En una primera valoración, no se advirtieron signos evidentes de violencia; sin embargo, se señaló que el cráneo aparentemente presentaba un golpe, lo cual será analizado a través de estudios especializados.

Peritos realizaron el levantamiento de los restos conforme a los protocolos establecidos y estos fueron trasladados para su análisis forense, con el objetivo de obtener datos como el tiempo aproximado de fallecimiento y otras características que permitan avanzar en la identificación. Paralelamente, se dio aviso a la Coordinación de Personas No Localizadas para iniciar el cotejo de información con reportes vigentes en la región y municipios cercanos.

Las autoridades no descartaron que los restos puedan corresponder a una persona migrante, considerando la cercanía del municipio de Nava con el río Bravo y las rutas utilizadas para el cruce hacia Estados Unidos. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado ninguna hipótesis ni la identidad de la persona.

El sitio permaneció bajo resguardo mientras se desarrollaban las diligencias iniciales, y se informó que las investigaciones continuarán en los próximos días. Por ahora, el caso se mantiene en análisis y no se ha emitido información adicional sobre posibles responsables o el contexto en el que ocurrieron los hechos.

(Con información de medios locales)

